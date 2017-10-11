Karamollaoğlu'ndan '82 Musul, 83 Kerkük' diyen Bahçeli'ye: Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "82 Musul, 83 Kerkük" sözlerini doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Bu kadar ileriye gitmek hakikaten hiçbir siyasi partinin gündemine almaması gereken bir konudur. Efendim Misak-ı Milli sınırları… Evet bizim için önemli idi. Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti. Lozan Anlaşması yapıldı” dedi.

ABD ile yaşanan vize krizine de değinen Karamollaoğlu, "Her ne kadar ABD vize kararını casus krizine dayandırsa da biz bu gerekçeyi inandırıcı bulmuyoruz. Krizin Türkiye'nin İdlib'e yönelik harekâtının başladığı güne denk gelmesi sadece bir tesadüf müdür?" diye sordu.

Saadet Partisi Balgat Eğitim Merkezi'ndeki "Seçime Hazırlık İlçe Toplantıları"nda konuşan Karamollaoğlu, ABD'nin vize işlemlerini askıya alması konusunda cevap verilmesi gereken bazı soruların bulunduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Her ne kadar ABD vize kararını casus krizine dayandırsa da biz bu gerekçeyi inandırıcı bulmuyoruz. Bu krizin Türkiye'nin İdlib'e yönelik harekâtının başladığı güne denk gelmesi sadece bir tesadüf müdür?" dedi.

“Zarrab davasının krizle ilgisi var mı?”

Türkiye ile İran arasındaki yakınlaşmanın bu krizde payı olup olmadığını soran Karamollaoğlu, "Aynı şekilde Türkiye, İran, Suriye ve Rusya arasında Astana'da devam eden müzakerelerin bu krize etkisi nedir? Yine son dönemde Türkiye'nin Rusya ile gerçekleştirdiği S-400 füze anlaşması ABD'yi neden bu kadar rahatsız etmiştir? 17-25 Aralık'tan sonra Reza Zarrab ve Halk Bankası genel müdür yardımcısının tutuklanmasının, daha sonra bazı kişilerinde bu listeye dâhil edilmelerinin acaba bu kriz ile ilgisi var mıdır?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Merak ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir konsolosluk çalışanın gözaltına alınması ve sorgulanması ABD'yi neden bu kadar rahatsız ediyor? Acaba ABD yönetimi bu sorgulama gerçekleştiği takdirde 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünün deşifre olmasından mı endişe ediyor, bilmek istiyoruz?" diye konuştu.

“Lozan Anlaşması yapıldı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği "82 Musul, 83 Kerkük" sözlerini doğru bulmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Bu kadar ileriye gitmek hakikaten hiçbir siyasi partinin bugün için gündemine almaması gereken bir konudur. Efendim Misak-ı Milli sınırları… Evet bizim için önemli idi. Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti. Lozan Anlaşması yapıldı. Birtakım maddeler konuldu ama şu anda Türkiye bölgede, 'Ben de başkaları gibi topraklarımı genişletmeyi düşünen bir ülkeyim' gibi bir intiba doğurursa başkaları da kendilerinde bize karşı tavır koyma hakkını görür" dedi.

“3.5 milyon Suriyeli Cuma namazını Türkiye’de kılıyor”

Karamollaoğlu, geçmişte yapılan hatalı ve yanlış söylemlerin Türkiye'yi bugün mahcup duruma düşürdüğünü savunarak, şöyle devam etti:

"Kimse hatırlamak istemeyebilir ama biz yeri geldiğinde sabah kalkıp ihtiyaç varsa cuma namazını Emeviye'de kılacaktık. Emeviye'de namaz kılmayı bir tarafa bırakın 3.5 milyon Suriyeli cuma namazını Türkiye'de kılmak mecburiyetinde kaldı. Bu sadece bu tip insanları galeyana getiren ifadelerin nasıl ters dönebileceğinin işareti."