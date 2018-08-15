Karamollaoğlu: Siyasi parti genel başkanları bir araya getirilmeli

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili, \"Acil olarak bütün siyasi parti genel başkanları bir araya getirilmeli, bir milli mutabakat toplantısı gerçekleştirilmelidir\" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, döviz kurundaki hareketlilik ile Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

\'TÜRKİYE BU KRİZDEN GÜÇLÜ ÇIKABİLİR\'

Türkiye\'nin bir kriz ile karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu, \"Büyük krizler kendi içinde büyük fırsatları da barındırırlar. Eğer bu süreç akıllı stratejiler ve doğru hamlelerle yürütülebilirse Türkiye bu krizden güçlü ve kârlı bir ülke olarak çıkabilir\" diye konuştu.

\'KAMU KURUMLARINDA \'LALE DEVRİ\' SONA ERDİRİLMELİ\'

Ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili hükümete tavsiyelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\"Öncelikle ABD\'nin yaptırımlarına karşı kesinlikle en ufak bir taviz bile verilmemelidir. ABD\'ye karşı kararlı duruş devam etmelidir. Yaptırımlara misliyle cevap verilmeli ve soyut meydan okumalar yerine somut yatırımlar hayata geçirilmelidir. D8 ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı şimdi olağanüstü gündemle toplantıya çağırılmalı, İslam ülkeleri ile ekonomik askeri ve ticari ilişkilerin artırılması noktasında ciddi adımlar atılmalıdır. İktidar ve muhalefet bu krizi iç politika malzemesi yapmaktan kaçınmalıdır. Özellikle iktidar mensupları, farklı düşünenleri \'vatan haini\' olarak itham etmekten vazgeçmelidir. Aynı gemide olduğumuz sadece kriz günlerinde değil her gün hatırlanmalı ve bu memleketin insanı birbirine düşman edilmemelidir. Farklı sesler, muhalif görüşler bastırılmaya çalışılmamalıdır. Bir acil eylem planı hazırlanmalı, üretime dönük olmayan bütün yatırımlar durdurulmalıdır. Yani kamu kurumlarında \'lale devri\' sona erdirilmeli, önü alınamayan israf derhal engellenmelidir.\"

\'SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI BİR ARAYA GETİRİLMELİ\'

İktidara çağrıda bulunan Karamollaoğlu, \"Acil olarak bütün siyasi parti genel başkanları bir araya getirilmeli, bir milli mutabakat toplantısı gerçekleştirilmelidir. Bu görüntüde bile olsa iktidara, Türkiye\'ye büyük fayda sağlar. Bu, bizim bir bütün olduğumuz manasına gelir. Türkiye\'nin birlik ve bütünlüğü çok önemli bir husustur\" dedi.



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