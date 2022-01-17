Karamollaoğlu'ndan geçmiş olsun teşekkürü: Liderlerden Bahçeli listede yer almadı

Covid-19'a yakalanması sonrası hastaneye yatırılan ve geçen günlerde tedavisi tamamlanarak taburcu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine geçmiş olsun dileyenlere teşekkür etti. Karamollaoğlu'nun teşekkür ettikleri arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer aldı. Listede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer almaması dikkat çekti.

Karamollaoğlu, Twitter'dan "Tedavi sürecim boyunca; arayan, mesaj gönderen, hastaneye kadar ziyaretime gelen siyasi parti genel başkanlarına, bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, STK temsilcilerine, teşkilat mensuplarımıza ve aziz milletimize çok teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

Karamollaoğlu, kendisine geçmiş olsun dileyenleri şöyle sıraladı.