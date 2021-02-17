Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara sorusu: Bu harekat neden yapıldı?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gara operasyonla ilgili olarak "Bu harekat niçin yapıldı? Bu sorunun cevabının mutlaka verilmesi lazım" dedi.

Öte yandan ekonomiye ilişkin konuşan Karamollaoğlu "Bütçede gösterilen faiz giderleri ise 21 milyar 943 milyondur. Böyle bir bütçe ile Türkiye hiçbir yere gidemez.” ifadelerini kullandı.

Haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kongresinde, bir şehit annesini aramasını eleştirerek "Etrafında bir tane adam yok mu ki Sayın Cumhurbaşkanım bu yanlış demiyor" diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Yüreğimizi yakan, canımızı acıtan terörü lanetliyorum. Bu harekat niçin yapıldı? Bu sorunun cevabının mutlaka verilmesi lazım" dedi. Operasyondaki başarısızlığın muhalefet partilerine bağlanmasına tepki gösteren Karamollaoğlu," Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakılacak olursa; başarısızlıkla sonuçlanan bir kurtarma operasyonu olduğu anlaşıyor. Buna rağmen iktidarın, sanki bu başarısızlık muhalefete aitmiş gibi bir tavır sergilemesini kabullenmek mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan'ın etrafında bir tane adam yok mu"

Erdoğan'ın parti kongresinde şehit annesini aramasını eleştiren Karamollaoğlu şunları söyledi: "Üzülerek ifade ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının kongrede bir şehit annesini aramasını bir şov olarak görüyorum. Yapmayın Allah aşkına. Bu o kadar sırıtıyor ki. Sanki başka zaman kalmadı bir kongrenin süresi içinde herkese 'bak biz şehitlerimizin ailelerine ne kadar yakınlık gösteriyoruz' gibi bir tavrı sergilemek ayıptır. Kabullenmek mümkün değil. Etrafında bir tane adam yok mu ki Sayın Cumhurbaşkanım bu yanlış demiyor. Hakikaten üzüntümüz çok büyük.13 vatandaşımız doğrudan infaz edildi."

"NATO artık hüviyetini kaybetti"

Büyük Ortadoğu Projesi kabul edilemeyeceğini belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: "ABD yıllardır yapmış olduğu gibi Biden döneminde de Türkiye’ye karşı hasımlığını devam ettirerek, PKK'ya açıkça destek verdiğini ifade ediyor. İktidar adeta hedefini bilmeyen bir gemi gibi seyahat ediyor. Ne yapacağını, nasıl karar alacağını, dostunu ve düşmanını bilmiyor. Büyük Ortadoğu Projesi kabul edilemez! ABD’nin Ortadoğu’daki nihai hedefi; BOP’un gerçekleşmesi ve Büyük İsrail’in kurulmasıdır. Bu gerçeği sağır sultan anladı ama bizimkiler hala anlamadı. Bugünkü şartlar altında NATO artık eski hüviyetini kaybetti. Artık NATO sadece İsrail’i korumak için var olan bir ittifak haline geldi. NATO artık bizim karşımızdadır. 18 sene içinde bütün İslam ülkeleri ile bağlarımızı kopardık. Batı ile olan ilişkilerimiz de gelişmeyince ortada kaldık. Nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız? Bunları düşünmeliyiz."

"İş yerlerini kapatıyorsunuz; esnaf kıvranıyor"

Korona virüsü pandemisi nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olmasına rağmen AK Parti kongrelerinde salonların dolup taştığını belirten Karamollaoğlu şöyle konuştu: "Biz, hem ülkemizde hem de coğrafyamızda huzur ve barışı sağlamak adına çalışmalıyız. İş yerlerini kapatıyorsunuz, esnaf kıvranıyor! Bu sırada sayın Cumhurbaşkanı pandemi şartlarına rağmen lebaleb doldurduğu kongre salonlarıyla mutlu oluyor. Bizim ifade ettiğimiz sorunları 2000'lerde sayın Erdoğan çok daha şiddetli bir şekilde dile getiriyordu. Kendisinin o konuşmalarını hatırlaması gerekir. TUİK başkanı değişiyor. Niye? İşsizliği düşüremedi diye. 2021 Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine göre; bütçe giderlerinin 113 milyar 763 milyon, bütçe gelirlerinin 89 milyar 609 milyon, bütçe açığımızın ise 24 Milyar 154 milyon olduğu açıklanmıştır. Bütçede gösterilen faiz giderleri ise 21 milyar 943 milyondur. Böyle bir bütçe ile Türkiye hiçbir yere gidemez.”