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Politika

Karamollaoğlu: Muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır"

18 Nisan 2018 17:25

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışına ilişkin olarak, "Seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında Beştepe'de gerçekleşen 'erken seçim' görüşmesi sırasında, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayımlayan Karamollaoğlu, Türkiye’nin erken seçimle karşı karşıya bırakılacağını her fırsatta ifade ettiklerini söyledi. "Bu yüzden ilk andan itibaren yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz" diyen SP lideri, "Ağustosta veya kasımda, hangi tarih olursa olsun biz seçime hazırız" diye yazdı.

Olası bir erken seçimi, "baskın" olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "Seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar . Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır. Çünkü; Saadet Partisi bu toprakların özüdür, ruhudur, mayasıdır. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin teminatıdır" diye yazdı.

Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Sayın Bahçeli’nin açıklamaları erken seçimi gündeme getirdi. Biz Türkiye’nin bir baskın seçimle karşı karşıya bırakılacağını her fırsatta ifade ediyorduk. Haklı çıktık! Çünkü biz bunların niyetlerini iyi biliyoruz. Bu yüzden ilk andan itibaren yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Erzurum’dan Edirne’ye, Diyarbakır’dan Sivas’a adım adım Anadolu’yu dolaşıyoruz. Ağustosta veya kasımda, hangi tarih olursa olsun biz seçime hazırız. Seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar . Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır. Çünkü; Saadet Partisi bu toprakların özüdür, ruhudur, mayasıdır. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin teminatıdır."

 

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