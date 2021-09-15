Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin olarak, "Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yüz yüze eğitim, öğretmen atamaları, fiyat artışları gibi gündemde yer alan konular hakkında açıklama yaptı.

"Öğrencilerin en büyük derdi, yurt bulma oldu"

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin barınma sorunlarının ortaya çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, "Bugün için maalesef öğrencilerin en büyük derdi, yurt bulma oldu. Ev ve yurt bulmak zor, bulunanı da kiralayabilmek zor, fiyatlar almış başını gidiyor. Bunun yanında da 'Yüz yüze eğitim yapacağız' derken 'Derslerin bir kısmı yine online olacak' deniliyor. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışmayan bir tavır, buna da bir isim bulmuşlar 'hibrit' eğitim diyorlar. İktidar gerekli tedbirleri almakla mükellef. 'Ekonomik baskıları bütünü ile veliler ve öğrenciler göğüslesin' gibi mantık çıkıyor. Bu konu çok ama çok ciddi bir konu" dedi.

"Sınıflar 25'i hiçbir zaman geçmeyecek"

Öğretmen atamaları hakkında konuşan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün iktidar kendisinin 140 bin öğretmene ihtiyacı olduğunu biliyor ancak not ortalaması imtihanlarda 80-85 olan mezunlar bile henüz atanmıyor. Biz şunu taahhüt ediyoruz; kadrodaki boşluklar doldurulacak, 'atanmayan öğretmen' diye bir problemimiz olmayacak, öğretmenler açıkta kalmayacak, sınıflar 25'i hiçbir zaman geçmeyecek".

"Tarlada 1 liraya çıkan ürün pazarda nasıl 10 liraya satılıyor?"

Karamollaoğlu, fahiş fiyatlar ile ilgili de, "Bunu biz geçmişte yaşadık. 80'lerde de 90'larda da yaşandı. Malın kıtlığı olduğu, fiyatların yükseldiği zaman zabıta gider, basardı. Bugün öyle bir şey yok ki. Nasıl oluyor da tarlada 1 liraya çıkan ürün pazarda 10 liraya satılıyor? Bunun neden kaynaklandığını onlar tespit edecek" ifadelerini kullandı.

"Kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum"

Karamollaoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında şunları söyledi:

"Millet İttifakının kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum. 'Millet İttifakı kimi seçer?'. Ben ne bileyim kimi seçer? Bununla ilgili şu anda bir şey söyleyemeyiz ki." (DHA)