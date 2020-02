Karamollaoğlu: İttifak yapmıyoruz, her yerde seçime gireceğiz

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'\'Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. Her yerde seçime gireceğiz\'\' dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara\'da bir otelde partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Yerel seçim öncesi gündemde olan ittifak konusuna değinen Karamollaoğlu, seçimde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirterek, şunları söyledi;

\'\'Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. \'Dirsek teması\' sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza, başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız. Başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde seçime gireceğiz.\"

\'HANIM ADAYLARIMIZ OLACAK\'

Karamollaoğlu, toplumun tamamına hitap ettiklerini ifade ederek, \"Belediye başkan adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız. Onlar da bu topluma fayda sağlayacaklar. Bizim aile anlayışımız, aile yapımız başkalarının ki gibi değil. Elbette farklılığımız var. Biz bu farklılığımızla toplumda hanım kardeşlerimizin de faydalı bir hale gelmesini sağlayacağız. Onun için bu seçimlere giderken, biz çalışmalarımızı bundan sonra daha da hızlandırmaya ve seçime her il, ilçe ve beldede girecek tarzda hem il genel meclislerinde hem de belediye meclislerinde başarılı bir netice alabilmek için aday portföyümüzü genişletmeye mecburuz\'\' dedi.

\'TARIM DA HAYVANCILIK DA ÖLDÜ\'

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, planlı ve programlı bir şekilde Türkiye\'de tarımın yok edildiğini savunarak, şöyle dedi:

\"Maalesef biz buna tesadüf diyemeyiz. 16 yılda iktidarda bulunan bir partinin, 16 yıldır aynı hataları tekrar etmesi tesadüfen olmaz. O zaman burada bir kasıt var. Her sene buğday ithal ediyoruz. Artık klasik bir durum haline de geldi, her sene et de ihtal ediyoruz. Canlı hayvan ithal ediyoruz. Bizim tarım ürünlerimizi değersiz kılan bu iktidarın politikaları değil mi? Şimdi de insanlara nişastadan oluşan şekerin diğerine nazaran önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Böyle bir mantık olur mu? Şeker konusunu idrak edemeyen bir iktidar tarımda hiçbir problemi çözemez. Çünkü şeker sadece şekerden ibaret değil. Pancar, tarımda müthiş bir gelir kaynağı ve aynı zamanda toprağımızı zenginleştiren bir ürün. Şeker fabrikalarında şuan çalışanların sayısı az. Bir zamanlar 500 bin insan karnını doyuruyordu sırf şeker fabrikasından ve şeker pancarından dolayı. Ancak o fabrikalarda üretilen küsbe de hayvancılığın en önemli girdilerinden birisi haline geliyordu. Türkiye\'de tarım da hayvancılık da öldü. Bunu bir iktidar idrak edemiyorsa başka hiç bir şeyi idrak edemez.\"

FOTOĞRAFLI