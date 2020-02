Karamollaoğlu: İktidar değişmeyecek ancak bu seçimler başlangıç

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçime ilişkin \"Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim, en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç\" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Niğde\'de düzenlenen 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Niğde Kültür Merkezi\'ndeki kongrede konuşan Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimin önemli olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, \"Bir taraftan Orta Doğu\'da yaşananlar bir taraftan oynanan oyunlar. \'Büyük Ortadoğu Projesi\' adım adım işletiliyor. Ne yazık ki bizi de bu kargaşanın içine ittiriyorlar. BOP\'un haritaları Pentagon\'da hazırlanıp, yayınlanırken bizimkiler, şaşkın şaşkın baktılar sadece. Öyle bir başkanlık sistemi ki Türkiye\'den başka bir yerde yok bu böyle bir sistem. Sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerdeki sistemlerle benzerlik gösteriyor. Onun için seçimler çok önemli. Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç\" diye konuştu.

Kavga yerine müzakerenin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, \"Biz ayrı gayrının olmasını istemiyoruz. Farklı renklerle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizden olmayanı ötekileştiremeyiz. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil; fikir üreten, problemlere doğru teşhis koyan bir kurumdur. Bunu doğru kullanırsanız tabi. Özellikle kavga yerine müzakereyi tercih edelim. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler. Hastalık tedavi edilemeyecek kadar büyük ne yazık ki; ama her derdin bir çaresi vardır. Çare de çözüm de Saadet Partisi\'dir\" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu\'na, konuşmasının ardından partisinin Gençlik Kolları\'nca kara kalem portresi hediye edildi.

