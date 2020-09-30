Karamollaoğlu: 'Bakmayın siz dolara' diyen insan bu ülkenin ekonomisini yönetemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum" sözlerine "Şu anda dolar neredeyse 8 lirayı vurdu. 200 TL’lik banknot ilk çıktığı zaman değeri 131 dolardı bugün ise 25 dolar. Buna ‘Ben umursamıyorum’ diyemezsin" diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın açıklamasında iktidarın ekonomiyi algı ile yönetmeye çalıştığını söyledi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST için gittiği Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirmesini ise "Bir fabrikaya bir makine alınmışsa onu da yeni yapılmış bir tesis gibi göstermeye kalkıyorlar. Keşke 300 fabrika üretime geçirilmiş olsaydı" dedi.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Şu anda dolar neredeyse 8 lirayı vurdu. 200 TL’lik banknot ilk çıktığı zaman değeri 131 dolardı bugün ise 25 dolar. Buna ‘Ben umursamıyorum’ diyemezsin. Çünkü dolardan dolayı benzine, akaryakıta, başka şeylere her gün zam geliyor. Girdiler dolar ile geliyor bu memlekete. Son bir yılda verilen rakamlara bakılırsa işsiz kalanların sayısı 2 milyona yakın. Dış borçlar için ödenen faiz 178 milyar dolar. Merkez Bankası faizleri yükseltmeye mecbur kaldı. Bugün sayın bakanın açıklamaları bizi endişelendiriyor. Ekonomiden bu kadar bihaber olan bir insan vatandaşı ‘Bakmayın siz dolara’ diyen bir insan bu ülkenin ekonomisini yönetemez. Algı operasyonları ile ekonominin düzelmesi mümkün değildir.

Neymiş, efendim biz 300 fabrika açtık Antep’te. Gülelim mi ağlayalım mı? Bu bilgileri kim veriyor Sayın Cumhurbaşkanı’na? Adam diyor ki ’35 yıldır çalışıyordu benim fabrikam’. Bir fabrikaya bir makine alınmışsa onu da yeni yapılmış bir tesis gibi göstermeye kalkıyorlar. Keşke 300 fabrika üretime geçirilmiş olsaydı. Bu algı operasyonları derdimize derman olmaz. Türkiye’de yönetimde zihniyet değişikliğine ihtiyaç var."

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