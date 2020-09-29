Saadet Partisi'nden "Kur benim için hiç önemli değil" diyen Albayrak'a dolar videosu: Ekonomimizi kötü sunumlar değil, vatandaşımızın alım gücü ortaya koyar

Saadet Partisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum" ifadesi üzerine "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunum" başlığıyla bir video hazırladı.

Döviz kurunun öneminin vurgulandığı videoda, dolar kurunun yıllar içindeki yükseliği ve asgari ücrete oranı verildi. Videoda, "Dolar 1 kuruş artarsa ne olur" sorusuna, "Türkiye'nin toplam dış borucunun TL karşılığı 4,3 milyar lira birden yükselir" diye yanıt verildi.

Videonun sonunda, "Ekonomimizi kötü sunumlar değil, vatandaşımızın alım gücü ortaya koyar. Döviz kuru sizin için önemli olmayabilir, ancak ekonomimiz için çok önemli" denildi.

TIKLAYIN - Bakan Albayrak'tan gazetecilere: Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum

TIKLAYIN - Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Büyüme 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 5.8 olacak