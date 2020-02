Karamollaoğlu: Anadolu'yu ayağa kaldırmaya hazırız

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, \"Biz verdiğimiz sözde her zaman durduk. Hiçbir zaman yanlışların arkasına saklanıp bahaneler üretmedik. Bugün de söz veriyoruz ki; bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse, bütün Anadolu\'yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında ilk mitingini memleketi Sivas\'ta yaptı. Kent meydanında düzenlenen mitinge yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Karamollaoğlu konuşmasında, seçim çalışmalarına Sivas\'tan başladığını belirterek, \"Bugün bizim için, hepimiz için önemli bir gün. Elbette Sivas\'ta bulunmak, bu yarışa Sivas\'tan başlamak üzerime düşen bir vecibeydi. Sizlere geçmişte hem milletvekili olarak, hem de belediye başkanınız olarak hizmet etme gayretinde bulundum. Ülkemizde içinde olduğu problemleri Sivas\'tan paylaşmayı bir vazife biliyorum. Sivas, Yiğidoların, mert insanların diyarıdır. Sivas dediğimiz zaman milli mücadele yıllarını unutmamız mümkün değil. Sivas, Cumhuriyet tarihimizde önemli yer işgal etti\" dedi.

‘ANADOLUYU AYAĞA KALDIRMAYA HAZIRIZ’

Türkiye\'nin borçlarının trilyon sınırına dayandığını belirtip iktidarı eleştiren Karamollaoğlu şunları söyledi:

\"Dış ticaret açığı 77 milyar dolar açık vermişiz. Yani sattığımızla aldığımız arasındaki fark, bizim zararımıza 77 milyar dolar. Biz sadece ne kadar ihracat yaptık, onunla övünüyoruz. Başarılı bir politikan yok. Veririmlilik bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü bir yatırım yapılırken, önce verimlilik hesabı yapılır. Ama bu Ak Parti yöneticilerinde yok. Hiçbir yerde verimliliği düşünmüyorlar. Biz bunu mutlaka tersine çevireceğiz. Biz verdiğimiz sözde her zaman durduk. Hiçbir zaman yanlışların arkasına saklanıp, bahaneler üretmedik. Bugün de söz veriyoruz ki; bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse, bütün Anadolu\'yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız. Bize yapamazsınız diyenlere sesleniyorum. Bizim yaptıklarımıza, onların hayali bile yetişemez. Bu inanç, bu azim olmadığı sürece bu ülkenin problemlerini bu arkadaşlar çözemezler.”

‘ARTIK YETER, DEĞİŞTİRİN BU İKTİDARI’

24 Haziran seçiminin Türkiyenin istikameti için en önemli olduğunu aktaran Karamollaoğlu şöyle devam etti:

\"Eğer bu ülke 4- 5 sene daha bugünkü politikalarla yönetilirse, ayakta duracak mecalimiz kalmaz. Türkiyenin bir beka sorunu var diyorlar. Ak Parti\'den önce beka problemi yoktu. Bu hale kim getirdi. Ak Parti hükümetinin politikaları getirdi. O yüzden değiştirme zamanı. Geçmişini bilmeyenler, geçmişten ders almayanlar, hiçbir zaman ülkenin bütününü göremezler ve problemlerini çözemezler. Şimdi bu seçime giderken, bir çeşit medya var sadece bize hakaret edecekleri zaman, bizleri akıllarına getiriyorlar. Herkez biliyor ki; biz farklıyız. Bizim siyaset anlayışımız farklı. Biz bu ülkede insanlarımızın kutuplaşmasını istemiyoruz. Bizi dışlayan insanları bile kucakmayı istiyoruz. Bu ülke hepimizin. Ama iktidar kutuplaşmayı getirdi. Bizim yönetim anayışımız bu arkadaşlardan farklı. Biz bundan dolayıdır ki artık yeter, o eğiştirin bu iktidarı diyoruz. Her konuda değişikliğe ihtiyacımız var. Bizim insanımızı kucaklayacak mağdurun yanında olacak bir anlayışa ihtiyacımıza var. Bu sebeple biz illede değişim istiyoruz. Bunu keyif olsun diye söylemiyoruz.\"

24 Haziran\'da destek beklediğini söyleyen Karamollaoğlu, \"Bizim çok büyük imkanlarımız yok. Ama bizim beşimiz emin olun onların 5 milyonundan daha bereketlidir. Allah hepinizinden razı olsun. Sivas\'ı ve ülkemizi yeniden birlikte inşa edeceğiz. Eğer omuzlarıma bir yük yüklenirse, son noktaya kadar size hizmet etmeye devam edeceğim\" ifadelerini kulandı.

Konuşmanın ardından SP İl Başanlığı tarafından Karamollaoğlu\'na çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca üzerinde \'Türkiye\'ye Bilge Başkan\' yazılı Sivasspor forması takdim edildi.



