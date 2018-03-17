Karamollaoğlu: Abdullah Gül her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "İhtimal dahilinde" açıklamasında bulundu. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunu henüz gündeme almadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımız yok şimdilik" değerlendirmesinde bulundu.

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AKP ve MHP'nin kurduğu 'Cumhur ittifakkı'na katılmayı reddeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili Posta gazetesinden Serap Belovacıklı'ya konuştu. Gül'ün adaylığı için "Biz olamaz demeyiz" diyen Karamollaoğlu, "Ne olursa olsun aday çıkaracağız. Bu adayın kendi teşkilatımızda da tasvip edilmesi gerekiyor. Bizim teşkilatlarımız şu anda heyecan havasına girdiler. İki mutlaka arkasından Türkiye tabanından bu adaylar nasıl kabul görüyor. Onunda görmemiz lazım. Bir kaç kişi için bu yoklamayı mutlaka yapacağız. Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir. Başkaları da olabilir. Biz seçime bir parti olarak girmiş olmak için girmeyeceğiz. Bizim gösterdiğimiz aday Cumhurbaşkanı seçilir. Başkalarını küçümsemek için söylemiyorum ama genelde böyle bir kanaat var. Diğer kesimlerde bir çekişme meydana gelmiş. Bu bizim için de vardı" dedi.

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"Cumhurbaşkanı adayı konusunu gündeme almadık" diyen Karamollaoğlu "Çünkü gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımız yok şimdilik" dedi.