Saadet Partisi lideri son noktayı koydu: Kurulacak bir ittifak varsa, 'ilkeler ittifakı' diyoruz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak AKP ve MHP'ye tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Biz uyum yasalarının çıkacağını düşünürken ortaya ‘Cumhur İttifakı’ çıktı. Ya bırakın bunları şimdi. Milletin derdine bakın. Ülkenin derdine bakın” dedi. Adını anmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ilkeler ittifakı" mesajına değinen Karamollaoğlu, "Eğer kurulacak bir ittifak olacaksa o da ‘İlkeler İttifakı’ diyoruz. Bu ilkelerde öyle ‘beş milletvekili ver, on bakanlık al’ pazarlığı ile de ölçülemez. Bu memleket değil 20 milletvekiline, 120, 200 milletvekiline bile satılamaz" ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, ittifak çalışmaları kapsamında Saadet Partisi'nin kapısını çalmıştı. Karamollaoğlu ise, bu görüşmede "Gündemimizde ittifak yok" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'ne şöyle sitem etmişti:

"Bizim kapımız kapanmış değil, yasal olarak kapanmayana dek. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı."

“Daha seçim gününe çok var"

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Karaman’da partisinin 6’ncı olağan il kongresine katılan Karamollaoğlu, ittifak tartışmaları ile ilgili konuştu. Ülkenin her alanda sorunlar ile karşılaştığını, bundan etkilenen milletin de derdinin bir türlü bitmediğini, aksine giderek arttığını belirten Karamollaoğlu, bu sıkıntılı günlerin çözüm reçetesinin Saadet Partisi olduğunun artık herkes tarafından anlaşıldığını savundu.

Ülkenin, vatandaşın bin türlü sorunu olmasına rağmen hükümetin tek derdinin cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Saadet Lideri Karamollaoğlu, “Daha seçim gününe çok var. Onların derdi ittifaklar kurmak. Biz uyum yasalarının çıkacağını düşünürken ortaya ‘Cumhur İttifakı’ çıktı. Ya bırakın bunları şimdi. Milletin derdine bakın. Ülkenin derdine bakın” eleştirisinde bulundu.

"Milletin sorunlarını dert edinin"

Ülkenin, vatandaşın bin türlü sorunu olmasına rağmen hükümetin tek derdinin cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Saadet Lideri Karamollaoğlu, “Daha seçim gününe çok var. Onların derdi ittifaklar kurmak. Biz uyum yasalarının çıkacağını düşünürken ortaya ‘Cumhur İttifakı’ çıktı. Ya bırakın bunları şimdi. Milletin derdine bakın. Ülkenin derdine bakın.” eleştirisinde bulundu.

"Biz buna nasıl ortak olalım"

İttifak tartışmaları ile ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ülkede bir korku imparatorluğu var. Kimse sesini çıkartamıyor. Biri ağzını ufak açsın hemen tepesine biniyorlar. Sonra diyorlar ki, ‘gelin Cumhur İttifakı’na katılın’. Biz böyle bir ittifaka nasıl katılabiliriz? Böyle bir mesuliyeti nasıl alabiliriz? Adaletten, kardeşlikten uzak bir yerde nasıl durabiliriz? Böyle bir anlayışa nasıl ortak olabiliriz? Biz adaletin, huzurun, kardeşliğin yanındayız. O yüzden eğer kurulacak bir ittifak olacaksa o da ‘İlkeler İttifakı’ diyoruz. Bu ilkelerde öyle ‘beş milletvekili ver, on bakanlık al’ pazarlığı ile de ölçülemez. Bu memleket değil 20 milletvekiline, 120, 200 milletvekiline bile satılamaz.”