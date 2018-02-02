Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar üzerinden istifade edilen bir görüşme olduğunu söyledi.Şu an siyasi partilerin birbirleriyle görüşüp Türkiye'nin meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunmasının, "kamplaştırılan dilin yumuşamasına vesile olacağını" belirtti.

Karamollaoğlu da artık seçim atmosferine girildiğini, başkanlık sistemine geçildiği için uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade edtti. Uyum yasaları ile ilgili görüşlerini ihtiva eden bir kitapçığı Akşener'e takdim ettiğini bildiren Karamollaoğlu, hükümete de bu konuda mektuplar yazdıklarını ve davet gelmesi halinde fikirlerini aktaracaklarını söyledi.