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Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu görüştü

"Kamplaştırılan dilin yumuşamasına vesile olmasını istiyoruz"

02 Şubat 2018 14:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Saadet Partisi  Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i  parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından  gazetecilere açıklama yapan Akşener, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar  üzerinden istifade edilen bir görüşme olduğunu söyledi.Şu an siyasi partilerin birbirleriyle görüşüp Türkiye'nin meseleleri  üzerinde fikir alışverişinde bulunmasının, "kamplaştırılan dilin yumuşamasına  vesile olacağını" belirtti.

 Karamollaoğlu da artık seçim atmosferine girildiğini, başkanlık  sistemine geçildiği için uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini  ifade edtti.  Uyum yasaları ile ilgili görüşlerini ihtiva eden bir kitapçığı  Akşener'e takdim ettiğini bildiren Karamollaoğlu, hükümete de bu konuda mektuplar  yazdıklarını ve davet gelmesi halinde fikirlerini aktaracaklarını söyledi.

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