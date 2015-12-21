Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusunun mezarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi ve eşinin, Mersin'in Değirmenlik Yaylası'ndaki mezarları, SİT alanı içerisinde bulunmasına rağmen bakımsızlık tehlikesiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında olan Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi ve eşinin mezarlarının etrafı taş yığınlarıyla çevrilirken, kulübeyi andıran türbe ise yıkılma riski taşıyor. Mersin’in Mut ilçesi Değirmenlik Yaylası’ndaki tarihi mezar, SİT alanı içerisinde yer aldığı için hiçbir çalışmanın yapılmasına izin verilmiyor.

Tarihi türbenin kurtarılması için 3 yıl önce Mut Kaymakamlığı'na dilekçe yazan tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, “Çalmadık kapı bırakmadım ancak hiç bir iktidar ve kurum bu mirasa sahip çıkmıyor. Nure Sofi, Türkiye’nin geçmişinde Ertuğrul Gazi, Süleyman Şah, Osman Bey kadar önemli. 3 yıl önce Mut Kaymakamlığı’na dilekçe yazarak, mezarın harap olduğunu, her sene doğa şartları ve bölge halkının mezar taşlarını kendi evlerinde kullanmak üzere götürdüklerini anlatarak anıt niteliğindeki kabristana sahip çıkılmasını belirttim. Aradan geçen onca zamanda rağmen hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Köylüler mezarlıktan aldıkları taşları evlerinde kullanıyor

Karaman ve Mersin’deki resmi kurumların bugüne kadar harekete geçmediğini dile getiren Güç, “Nure Sofi’nin mezarında Orta Asya Türk kültürünün en önemli parçalarından kabul edilen ve Anadolu’ya göç sırasında getirilen Balbal taşları da zarar görüyor. Balbal taşları bazı köylüler tarafından evlerinde kullanılmak üzere mezarlıktan alınıyor. Türbe mezarın etrafından her biri en az 300-400 yıllık ardıç ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar ‘Anıt Ağaç’ niteliğinde. Türbenin bulunduğu bölgenin Karaman dışında olması nedeniyle yereldeki resmi kurumların müdahalesi olmamış. Ancak Mersin İlinden de bu konuda hiçbir çalışma yapılmadı. Mezara yayla sakinleri tarafından derme çatma kulübe inşa edildi. Ancak bu kulübe de tamamen korumasız ve yağmaya açık bir durumda. Tam anlamı ile yok olmaya terk edilmiş olan türbenin bir an önce kurtarılması gerekli” diye konuştu.

"Sorumluluk vakıflara ait"

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Akçay, Nure Sofi’ye ait türbenin Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün uhdesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mezar bizim sorumluluk alanımızda yer almasa da hem bölge müdürleri, hem de vakıflarla görüşüp gerekli girişimlerde bulunacağız.”

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da yetkili kurum ve kişilerin duyarsız kalmaması gerektiğini dile getirdi: “Mezarın tapusu bizde değil. Sorumluluk vakıflara ait. Belediye olarak çivi bile çakamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde vakıflardan bir heyetin bölgede inceleme yaptığını öğrendik. Bir proje hazırlanması söz konusu olabilir. Tarihi mezarın bir an önce kurtarılması gerekiyor.”