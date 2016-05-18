Karaman'daki yörükler 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ifade verdi!

Toroslar’da göçebe yaşamı sürdüren Sarıkeçililer, Karaman’da Hacıbaba Dağı’nda düzenledikleri etkinlikte, belediye ekiplerinin müdahalesine uğradı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan ifade verdiler. Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran, “Doğa ile bütünleşmiş bu ihtişamlı duruş birilerini rahatsız ediyor” dedi.

Yörükler, bin yıldır yaya olarak gidip geldikleri yollarda, artık tehdit altında. Hayvanlara verecek su bulamıyorlar. Hayvanları ancak haraçla otlatabiliyorlar... Çoka Çeşmesi’nde, 14 Mayıs’ta düzenlenen “11. Sarıkeçililer Geleneksel Göç Kervanı” etkinliğinde ise ilk kez organize bir müdahaleyle karşılaştılar. Kazımkarabekir Belediye Başkanı AKP’li Ali İhsah Alan, su sorunundan konuşulmasından rahatsız oldu. “Her şeyi sökün” diye talimat vererek etkinliği terk etti. Yörüklerin halılarına ve keçelerine el konuldu. Darp edilenler oldu. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan, jandarmaya ifade verdiler. Yörüklere yönelik baskı dün de devam etti. Kerim Bakırcıoğlu’nun ailesinin çadırına gelen bir orman muhafaza memuru, çadırın sökülmesini istedi. Bakırcıoğlu, Belediye Başkanı’nın baskısı yüzünden böyle bir emirle karşılaştıklarını düşündüğünü söyledi. Yetkilileri ise “3 ailenin oturma izni yok. Yalnızca geçiş izni var” dediler.

Toroslar gibi ayaktayız

Yaşananları anlatan Savran, doğayı yok etmeye çalışanlara tepki gösterdiklerini belirterek “Biz dağlarda, Toroslar gibi dimdikiz hâlâ, eğilmeyeceğiz. Tek tek müdahaleler oluyordu ama belediye organizesinde böyle bir olayla ilk kez karşılaştık. Bizim için hiçbir partinin değeri yok. Mühim olan doğa ve kültür. Hak aramamızdan rahatsız oluyorlar. Bize destek verilmesinden de korktular. Etkinliğimizde Sibirya’dan gelen konuklarımız vardı” dedi.

Kazımkarabekir Belediye Başkanı Alanlı ise “Başka yerden gelen tanımadığımız kişiler, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretler içeren ifadeler kullanmaya başladılar. Alkışlarla üstümüze yürüdüler. Devlet büyüklerimize hakaret ettirmeyiz” dedi.