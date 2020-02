Karaman'da kadınlar okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma- yazma kursunda yaşları 28 ile 68 arasında değişen 17 kadın eğitim alıyor.

Geçen 1 Şubat\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın bir televizyon programında başlattığı Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Karaman\'da da çok sayıda kurs açıldı. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma- yazma kursuna katılan yaşları 28 ile 68 arasında değişen 17 kadın da okuma-yazma öğrenebilmek için ter döküyor. Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu\'ndaki okuma yazma kursuna katılan kadınlar o dönemler aileleri tarafından okutulmadıklarını, okuma yazma öğrenecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

\'KARDEŞLERİM ARASINDA TEK OKUMAYAN BENİM\'

12 kardeş olduklarını ve aralarında okuma yazma bilmeyen yalnızca kendisinin olduğunu söyleyen Kudret Kılıç (48), \"Amacım bir an önce okumayı yazmayı öğrenmek. Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Memleketteki annemin babamın yanına bile rahat rahat gidemiyorum. Yanımda okuma bilen ya eşim olacak ya çocuğum olacak. Onlarda her zaman yanında olmuyor. Benim bu hayatta 3 hedefim var. Birinci hedefim çok büyük. Ben Yeni Şehir Mahallesinde muhtar adayı olmayı düşünüyorum. Okuma yazmam olmadığı için aday olamıyordum. Amacım okuma yazmayı öğrenip muhtar adayı olmak. İnşallah mahallede bana destek verir muhtar olurum. Eğer burada okur yazarlık belgemi alırsam diğer amaçlarımı da gerçekleştiririm\" diye konuştu.

\'OKUTMAYIP, EVLENDİRDİLER\'

Okumanın zamanı ve yaşı olmadığını, kendisinin okula gönderilmeyip, evlendirildiğini ifade eden Dilber Kılıç ise, \"Okumanın yaşı yoktur. okumak, öğrenmek, her zaman olur. Zamanında okullar yoktu. Büyüklerimiz bizleri o zaman okullara göndermedi. Evlendirdiler. Kocalarımıza baktık. Şimdi okuma yazma öğrenmek için buraya geldim. Ben okuma yazmayı çok istiyordum. Buna vesile olanlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum. Okuma yazmayı bilmeyen herkesin buralara gelip öğrenmesini tavsiye ederim\" dedi.

Kurs öğretmeni ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu Müdüresi Feyzan Koçak ise, \"Şu an 17 kursiyerimiz var. Okuma yazma kurslarımıza devam eden kursiyerlerimezi 120 saatlik eğitimin artından sertifikalarını vereceğiz. Okulumuzun kapısı herkese açıktır. Okuma yazma bilmeyen herkesi okulumuza davet ediyoruz\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI