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Yaşam

Karaman'da bisküvi fabrikasında yangın; 18 işçi dumandan etkilendi

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

28 Eylül 2016 16:49

Karaman'da bir bisküvi fabrikasının fırın kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın bir saat içerisinde söndürülürken, 18 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre, bugün saat 09.30 sıralarında Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bisküvi fabrikasının fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede tüm fabrika içerisini sararken, işçiler çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine Karaman Belediyesi'ne ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans ve polisler sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saat içerisinde kontrol altına alınıp, söndürülürken, dumandan etkilenen işçiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 18 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan daha az etkilenen bazı işçilere ise fabrika bahçesindeki ambulanslarda oksijen verildi.

Fabrika yemekhanesinde yapılan ayranlar, dumandan etkilenenlere dağıtıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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