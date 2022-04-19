Johnny Depp-Amber Heard davası sürüyor: Fotoğraflar mahkemeye sunuldu

Oyuncu Johnny Depp’in oyuncu eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasında ifade veren güvenlik görevlisi, Depp’in Heard’ün kendisine saldırdığının kanıtı olarak çektiği fotoğrafları mahkemeye sundu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ABD’de Amber Heard’ün Depp’ten şiddet gördüğüne dair yazdığı bir makale üzerine oyuncunun açtığı karalama davası görülüyor.

Bir haftadır süren davada son olarak Depp’in güvenlik görevlisi Sean Bett ifade verdi. Bett, evlilik sırasında Amber Heard’ün Depp’e saldırdığını, saldırı sonrası kanıt olarak Depp’in yüzünün fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Depp’in kanıt olarak çektiği fotoğraflar mahkemede gösterildi. Mahkemeye gösterilen fotoğraflarda Depp’in yüzünde çizik ve morluk görülüyor.

Depp’ten fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Amber Heard, daha önce mahkemeye kendi morarmış yanağının görüldüğü kanıt fotoğraflarını sunmuştu.

Amber Heard'ün mahkemeye sunduğu fotoğraf

Depp, Heard’ün 2018 yılında Washington Post gazetesine yazdığı, şiddet gördüğünü anlattığı bir makaleyle ilgili karalama davası açmıştı. Depp’in avukatları, Heard’ün evlilikleri boyunca fiziksel ve cinsel istismara uğradığı iddialarının yanlış olduğunu savunuyor. Depp, suçlamalar nedeniyle rollere kabul edilmediğini, iş bulamadığını söylüyor.

Depp, Britanya’da Sun gazetesinin bağlı olduğu News Group Newspapers’a kendisiyle ilgili “eşini döven” ifadeleri kullanıldığı için karalama davası açmış, davayı kaybetmişti.