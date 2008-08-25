'Karakterimize uymaz'

Sevgilisi Sadettin Saran ile birlikte, Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın bulunduğu tekneye gittiği iddia edilen Hülya Avşar, o ziyaret sırasında Saran'ın yanında olmadığını söyledi.



Avşar "Böyle bir şey olmadı, olamaz da... Bu haber bizi son derece rahatsız etti. Ben sadece Zehra'yı görmek için tekneye gittim ve kısa süren bir ziyaretti. İddialar ne Türk gelenek ve göreneklerine, ne de Sadettin Bey'in karakterine uyuyor. Sadettin Bey de eski eşiyle çocuğu için görüşür,ben de... Ama hep bir araya gelmemiz, terbiye kurallarına ve bizim karakterlerimize uygun değil. Hepimiz bir araya gelecek kadar işin suyunu çıkarmak niyetinde değiliz."





