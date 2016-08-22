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Yaşam

Karaköy'de eski TDİ binasında yangın çıktı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor

22 Ağustos 2016 18:26

Karaköy'de tarihi, eski Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Genel Müdürlüğü binasında, tadilat çalışması sırasında çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; yangına önce işçiler müdahale etti. Bu sırada çevreye yoğun duman kokusu yayıldı. Olay yerine Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Bakırköy itfaiye grupları sevk edildi.

Çevreye yayılma tehlikesinin olmadığı anlaşılınca, Şişli ve Bakırköy itfaiye grupları geriye gönderildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

İşletmesi 30 yıllığına Doğuş grubuna ihale edilen ve tadilatı süren TDİ Genel müdürlük binasınında da içinde yeraldığı, Karaköy'den Tophane'ye kadar olan bölgede, limanın yanısıra otel, ofis ve alışveriş alanları bulunacak.

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