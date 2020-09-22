Karaköy'deki aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek kimdir?

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Karaköy'de araç içinde ölü bulunan ve polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' diye geçtiği belirtilen ABD'li gazeteci Andre Vltchek kimdir?

Siyasi analist, yazar, araştırmacı gazeteci ve film yapımcısı Vltchek, 1962 yılında SSCB'de doğdu; daha sonra ise ABD vatandaşlığına geçti.

ABD, Şili, Meksika, Vietnam, Samoa, Endonezya gibi ülkelerde yaşamını sürdürdü ve 140'dan fazla ülkeye seyahat etti.

Peru, Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların haberlerini yaptı.

Der Spiegel, Japon gazetesi Asahi Shimbun, The Guardian, ABC News ve Çek Cumhuriyeti gazetesi Lidové Noviny için yazılar kaleme aldı.

Vltchek, 2004 yılından bu yana ilerici düşünce kuruluşu Oakland Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı olarak hizmet vermekteydi.

Türkiye dahil, birçok ülkenin televizyon ve radyo programlarına konuk olarak katıldı.

Vltchek'in birçok kitabı ve belgesel filmi bulunuyor. Bunlardan biri, ABD'li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky ile Batı'nın gücünü ve propagandasını tartıştığı On Western Terrorism (Batı Terörizmi) adlı kitabı.

Vitchek, kendisini bağımsız bir analitik merkez olarak olan tanımlayan United World International (Uwidata)'nın 'uzman' listesinde yer alan bir isimdi.

Aynı sitede Aydınlık gazetesi yazarları Adnan Akfırat, Semih Koray, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan gibi isimler de 'uzman' listesinde yer alıyor.

''Türkiye’de çok yazdım fakat hiçbir zaman bütünüyle anlayamadım''

10 gün önce Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulunan Vitchek, “Türkiye ile ilişkim 25 yıl öncesine, Yugoslavya savaşıyla ilgili haberler yaptığım ve savaşın psikolojik etkilerinden sıyrılmak için Viyana’ya gittiğim döneme dayanıyor. İlk andan itibaren Türkiye’ye aşık oldum. Fakat bu sevgim oldukça karmaşık. Bir sanatçı olarak, bir romancı olarak dünyadaki en güzel mekanlardan biri olan İstanbul’u seviyorum. Bu kente aşığım. Fakat problem şurada: Türkiye politik olarak çok karmaşık. Söz konusu Çin ise ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Söz konusu olan Amerika ise ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Türkiye sürekli değişir. Türkiye’de çok yazdım fakat hiçbir zaman bütünüyle anlayamadım” şeklinde konuşmuştu.

Aynı söyleşide "Asya’nın, Latin Amerika’nın ve Afrika’nın dostu. Kendisini devrimci ve Batı emperyalizmine karşı mücadele eden biri" sözleriyle anlatılan Vitchek, "Türkiye yükselişte ve her şeyi bu günlerde keşfediyor. Türkiye müttefiklerini dikkatli seçmeli. Çin ve Rusya ile müttefik olmak Avrupa’ya kıyasla daha iyi ve bence bu gerçekleşiyor. Yaşadığımız şey bu… Türkiye buraya yaklaşıyor. Ve Avrupa bu ülkeye hiçbir zaman iyi bir şey getirmedi. Türkiye defalarca Avrupa tarafından durduruldu, geriye götürüldü Avrupa’dan çok bir şey almadı. Ve şimdi Türkiye geri döndü. Ve bence kendi ayakları durabilecek kadar güçlü. Bence Türkiye gelişiyor ve geriye ya da birilerine artık dönmeyecek. Kimsenin kapısında beklemeyecek. Yeterince güçlü, kendine güvenli, kendi kaderini belirlemek için yeterince benzersiz" demişti.

TIKLAYIN: ABD'li gazeteci Andre Vltchek Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu