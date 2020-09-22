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Medya

ABD'li gazeteci Andre Vltchek Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu

Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçti

Andre Vltchek

22 Eylül 2020 11:34

ABD'li gazeteci Andre Vltchek Karaköy'deki aracının içinde ölü bulundu. 

ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı. 

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı.

Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.  Polisin soruşturması devam ediyor. (DHA)

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