Karakolu korumaya giden köylülere boğa şoku

Balıkesir 'in Ayvalık İlçesi Altınova Beldesi’nde sahip olduğu boğanın saldırısına uğrayan 51 yaşındaki Feyzullah Yıldız'ı kurtarmak için jandarmanın boğaya ve havaya ateş açması, beldede yaşayanların karakola PKK'lıların saldırdığını düşünmesine neden oldu.

Karakola koşan Altınovalılar, komşularının öldüğünü öğrenince üzüntüye boğuldu. Uyuşturucu iğneyle bayıltılan boğa ise kasap tarafından kesildi.havaya ateş açtı. sahibi olduğu 800 kilogram ağırlığındaki boğanın saldırısına uğradı.

DHA'dan Emine Evren'in haberine göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Selimiye Mahallesi 8 Sokak’ta oturan Mustafa Yıldız (55) ile kardeşi Feyzullah Yıldız (51), Altınova futbol sahasının yanında bulunan otluk alandaki boğaları evlerine götürmek istedi.

Feyzullah Yıldız, yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki boğanın boynuna bağlı olan zincirin hayvana zarar verdiğini düşünüp çıkartmak istedi. Öfkelenen boğa, zincirden kurtuldu ve sahibine saldırmaya başladı. Ağabey Mustafa Yıldız, hayvanın uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmesi için veteriner çağırmaya gitti.

Bu sırada Feyzullah Yıldız da kendi imkanlarıyla azgın boğanın boynuna ip geçirmeye çalıştı. Ancak öfkeli hayvan, talihsiz adamı boynuzuyla yerden yere çarptı. Elindeki ip de kendi boynuna dolanan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada olayı gören TIR şoförü, yakındaki jandarma karakoluna haber verdi.



Karakolda nöbetçi olan askerler hızla futbol sahasına geldi, boğaya ve havaya ateş açtı. Yaralanan boğa kaçarken, silah seslerini duyan Altınovalılar, jandarma karakoluna saldırıldığını düşünüp koşarak karakola gitti. Karakola geldiklerinde, komşularının öldüğünü öğrenen Altınovalılar yasa boğuldu. Talihsiz adamın cesedi yapılan inceleminin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan boğa ve sürüdeki diğer hayvanlar kendiliğinden ahıra döndü. Yıldız’ın yakınları hemen veterinere haber verdi. Yıldız’a ait ahıra gelen veteriner Fethi Karcı, kızgın boğaya tabancayla tam 7 uyuşturucu iğne attı. Boğa yaklaşık bir saat sonra ilacın etkisiyle bayıldı. Yıldız’ın yakınlarının çağırdığı kasap, boğayı kesti. Sahibi olduğu boğa tarafından öldürülen Feyzullah Yıldız için bugün Selimiye Orta Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Altınova Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.