Karakolda intihar ettiği açıklanan Araç'ın ağabeyi: Polisler "Burada talihsiz bir kaza yaşandı" dedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 Aralık'ta yol kontrolü sırasında gözaltına alınan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü binasından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen 18 yaşındaki Murat Araç'ın ağabeyi İlhan Araç, polislerin kendisine “Burada talihsiz bir kaza yaşandı” dediğini söyledi.

Jandarma aileye fotoğraf gönderdi

Özgürüz’den Zübeyde Sarı ve Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre; ağabey Araç, olayın yaşandığı 15 Aralık’tan sonra Gazipaşa Jandarma Karakolu’ndan telefonla arandıklarını söyledi. Araç, karakoldan arayan kişinin kendilerine "Burada birini gözaltına aldık Sizin çocuğunuz olduğunu iddia ediyor. Kaybolan çocuğunuz var mı dediler?" diye sorduğunu, babasının da "Evet" dediğini kaydetti. Araç, karakolda arayan kişinin teyit etmek için telefonu çocuğa verdiğini ve babasının konuşan kişiyi sesinden tanıyamadığını çünkü kardeşlerinin 15 yaşından beridir kayıp olduğunu söyledi.

"Babam kardeşime aile bilgilerini sordu. O teyit etti, fakat babam emin olamadı" diyen Araç, "Bunun üzerine jandarmadan kendisine fotoğraf göndermesini istedi. Gelen fotoğraf ile birlikte gözaltında olan kişini kardeşim olduğunu öğrendikten sonra Gazipaşa’ya doğru yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp'ta bir cenaze

Gece yarısı Gazipaşa Jandarma Komutanlığı’na gittiklerini söyleyen Araç "Biz oraya gittikten sonra olay yerine polisler gelip, bana M… adında birini sordular. Ben de kardeşimle beraber kaybolan kişi dedim. Sonra bize dışarıda beklememiz gerektiğini söylediler” şeklinde konuştu.

Dışarıda bir süre bekledikten sonra bir polisin kendisini çağırdığını söyleyen Araç, “Beni tek başıma içeri çağırdılar. ‘Sana bir şey söyleyeceğiz ama şimdilik kimseye söyleme. Adli Tıpta bir cenaze var, onu teşhis edin’ dediler. Ben de bizi aradıklarını, kardeşim ile görüştüğümüzü olanlara söyledim. 'Kardeşim jandarmada tutuluyordu neden cenaze teşhis ediyorum ki' dedim. Bu cenaze bizim değilse kardeşim nerede dedim. Onlar da ‘bilmiyoruz’ dediler” ifadelerini kullandı.

"Kafatasında 16 dikiş vardı"

Daha sonra Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne gittiklerini söyleyen Araç burada yaşananları şöyle aktardı:

“Emniyette de bize Adli Tıp'a gitmemiz gerektiği söylendi. ‘Burada talihsiz bir kaza yaşandı. Buradan bir cenaze çıktı’ dediler. Emniyetten çıktıktan sonra sabah 8’de Adli Tıp’a gittik. Orada savcılık ile birlikte morga girdik. Morgda kardeşimi teşhis ettim. Kardeşimin gözünde morluklar vardı. Ensesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde de izler vardı. Kafatasında ise 16-18 arası dikiş vardı."

Ağabey Araç, emniyette bulunan kardeşine ait eşyaların da kendilerine verilmediğini söyledi.Polislere olayın nasıl meydana geldiğini sorduğunu söyleyen Araç, “Beni sorgulamaların yapıldığı odalara götürdüler. Kardeşimin intihar ettiği iddia edilen odaya da götürdüler. Orada balkon vardı. Kardeşimin balkon kapısından atladığını söylediler” dedi.

Fakat 16 Aralık’ta TBMM’de HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma tarafından bir yol kontrolünde aranan bir şüpheli şahıs jandarma tarafından alınmış, daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülmüş. Terörden herhangi bir şey yokken, ailesine haber verilmiş. İkinci kattan camdan atlamak suretiyle intihar etme yolunu seçmiştir. Hastaneye kaldırıldı, kurtarılmak istendi ancak kurtarılamadı” yanıtını vermişti.

“Çelişkili bilgiler verildi”

Araç, ailesinden ismini vermek istemeyen bir kişi ise kendilerine çelişkili bilgiler verildiğini söyleyerek, “Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ortada bir vaka var. Atladı mı atıldı mı. Ne ise olay ortaya çıksın. Yasal ve hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bir can ödedik bundan daha ağırı yok” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Alanya'ya otobüsle gelen Muraç Araç (18) ilçe girişinde yapılan kimlik kontrolü sırasında PKK üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınmış, daha sonra götürüldü Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu üçüncü kattan atlayarak intihar ettiği açıklanmıştı.