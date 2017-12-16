Gözaltına alınan terör şüphelisinin karakolda intihar ettiği açıklandı

Alanya'ya otobüsle gelen 24 yaşındaki M.A. ilçe girişinde yapılan kimlik kontrolü sonrası gözaltına alındı. PKK üyesi olduğu öne sürülen ve isminin aranan terör şüphelileri listesinde yer aldığı belirtilen M.A'nın, getirildiği Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu üçüncü kattan atlayarak intihar ettiği açıklandı.

M. A.'nın cenazesini almaya gelen babası Mehmet A., oğlundan 3 yıldan bu yana haber almadıklarını söyledi. Mehmet A., oğlunun 24 değil, 18 yaşında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da M.A'nın ölümüyle ilgili olarak, "PKK'nın örgüt mensuplarına 'yakalanacağınızı anladığınızda böyle davranın' talimatı verdiği istihbaratı var" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde oturduğunu anlatan Mehmet A., şöyle dedi:



"Geçen perşembe günü Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan aradılar. Bana, bir çocuk yakaladıklarını ve telefon numaramı verdiğini söylediler. Oğlumun ne zamandan beri kayıp olduğunu sordular. 2-3 yıldır kayıp olduğunu belirttim. İsmini sordular. Murat A. olduğunu söyledim. Ardından beni yakaladıkları çocukla telefonla görüştürdüler. 'Baba benim' dedi. Ben de 'Murat sen misin' dedim. O da 'Evet, baba benim' dedi. Emin olmak için ona ağabeyi, ablaları ve yengesinin isimlerini sordum. Hepsini doğru söyledi."



"Ne olmuşsa emniyette olmuş"



Emin olmak için oğlunun fotoğrafını da istediğini kaydeden Mehmet A., şunları kaydetti:



"Fotoğrafını mesaj attılar. Yakalanan kişinin oğlum olduğundan emin oldum. Oğluma oraya geleceğimi söyledim. Dün Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittik. Emniyete teslim edildiği söylendi. Bunun üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Burada oğlumun öldüğünü, cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildiğini, teşhis için oraya gitmem gerektiği söylendi. Ölen kişi oğlum. Ne olmuşsa emniyette olmuş. Oğlum hakkındaki iddialarla ilgili bilgimiz yok. Davanın takipçisi olacağız."

Ailenin avukatı: Atladıysa ciddi bir ihmal var



Ailenin avukatı Güven Özata da Murat A.'nın sahte kimlikle yakalandığını öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:



"Murat A.'nın üçüncü kattan atladığını söylüyorlar. Ama biz ondan emin değiliz. Atladıysa ihmal var. Ciddi bir şekilde ihmal var. Pencere niçin açık? Hangi amaçla atladı, nasıl atladı? Atladıktan sonra başına darbe alıyor ve ölüyor. Şu an otopsi yapılıyor. Aile çocuklarından 3 yıldır haber almıyor. Nerede olduğunu da bilen yok."

Ne olmuştu?

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu ekipleri, dün yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu tespit edilen şüphelinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılıkta ifade verdi. M.A.'nın daha sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı. M.A. adliyeden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri süren M.A., Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü binasının 3'üncü katındaki pencereden atladı. Ağır yaralanan M.A. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne oradan Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.