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Karakolda intihar ettiği açıklanan terör şüphelisine cenaze aracı verilmedi

Baba Mehmet Araç, oğlunun ensesinde morluklar ve darp izleri bulunduğunu söyledi

17 Aralık 2017 21:25

Alanya Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı esnasındayken pencereden atlayarak intihar ettiği açıklanan ve PKK üyesi olduğu öne sürülen Murat Araç'ın yakınlarına defin için cenaze aracının verilmediği öne sürüldü.

Baba Mehmet Araç, oğlunun ensesinde morluklar ve darp izleri bulunduğunu belirterek, aynı morlukların yüz kısmında da mevcut olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Araç'ın cenazesi, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sabaha karşı toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya'dan Urfa'ya getirilen cenaze için, aileye nakil aracı verilmediği öğrenildi.

 

Belediye cenaze aracı vermedi

 

Sabaha karşı Ceylanpınar'a getirilen cenaze, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki aile evine getirildi. Mezarlığa götürmek için belediye araç vermeyince cenaze, Ceylanpınar İlçe Mezarlığı'na ailenin imkanlarıyla getirildi. Burada dini vecibeleri yerine getirilen Murat Araç, sabahın ilk ışıklarıyla toprağa verildi.

 

"Ensesinde morluklar vardı"

 

Araç vermeyen Ceylanpınar İlçe Belediyesi taziye için de yer vermedi. Bunun üzerine aile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evin avlusuna kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı. Cenazeye ilişkin bilgi veren baba Mehmet Araç, oğlunun özelikle ensesinde morluklar ve darp izleri bulunduğunu belirterek, aynı morlukların yüz kısmında da mevcut olduğunu söyledi.

 

"Kardeşimin başına ne geldiyse Emniyet'te geldi"

 

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi gören ağabey İlhan Araç da, yüzünde ve gözünde morluklar olduğunu, vücudunun diğer kısmına ise bakamadığını belirtmişti. Ağabey, kardeşinin kafasında 16 ile 17 dikiş bulunduğunu ve bunun otopsiden kaynaklı mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmediğini ifade etmiş, "Kardeşimin başına ne geldiyse emniyette geldi" demişti. Öte yandan, jandarma tarafından aileye darp izi bulunmadığı bir fotoğraf gönderilerek, "Biz teslim ettiğimizde üzerinde tek bir çizik izi dahi yoktu" denildiği belirtildi.

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Murat Araçterör şüphelisiintiharPKK

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