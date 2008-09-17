Karakola taciz ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonları sürerken Hakkâri’nin Çukurca İlçesi, bugün iftar saati olan saat 18.30 sıralarında top sesleri ile yankılandı.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilçe merkezinde bulunan, 3'üncü Komando Taburu, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hakan Tepe ile 20 kilometre uzaklıkta, sınırın sıfır noktasındaki Üzümlü Köyü'nde bulunan asker birliklerden, Kuzey Irak yönüne doğru top atışları yapıldı. Obüs toplarla yapılan atışlar yaklaşık yarım saat sürdü.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi'nde bugün iftar saatinde yapılan top atışlarının, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Sınır Jandarma Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan taciz ateşinden kaynaklandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde yapılan taciz ateşinde ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin ateşe anında karşılık verdiği ve bölgede de geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.