Karahasanoğlu: Suriyelilere düşmanlık hisleri ile dolmuş isek CHP’lilerin ve İP’lilerin bu sonuçta çok büyük sorumlulukları var

Yeni Akit Yazi İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyelilere karşı vatandaşları tahrik ettiğini öne sürdü. Ankara Altındağ’da Suriyelilere yapılan saldırılara değinen Karahasanoğlu, "Aylan bebeklere ağlarken Emirhanların cenazesini kaldırırken, misafirlerimize düşmanlık hisleri ile dolmuş isek… CHP’lilerin ve İP’lilerin bu sonuçta çok büyük sorumlulukları vardır" dedi.

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Suriyeli göçmenlerin 11 yıl önce Türkiye’ye geldiğini, geçtiğimiz yıllarda ülkede çok daha fazla Suriye vatandaşının ülkede kaldığını belirterek “Siz, bu kadar elektrikli bir hava, hiç yaşamış mıydınız? Bursa’da bir tekil olayda bir gecelik bir gerginliği söyleyebilirsiniz. Belki iki veya üç olay daha gösterebilirsiniz” diye yazdı.

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“Sosyal demokrat olduğunu iddia eden CHP’nin Genel Başkanı’nın tahrikleri ile…’Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz’ açıklamaları ile…” ileride bu günlere dönüp bakılacağı zaman utanılacak günler yaşandığını yazan Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“CHP Genel Başkanı kıvılcımı çaktı… Ardından CHP’nın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan devamını getirdi… 'Bunları Bolu’dan atmak için, 1 TL’lik suyu, 10 TL’ye fatura edeceğim' dedi. Ve bu kafaya, tahmin ettiğiniz üzere, İyi Parti’den ayrılan Ümit Özdağ’ın “Sonuna kadar arkasındayım” açıklaması ile destek verdiği gibi… Halen İyi Parti içinde siyaset yapan birçok isim de, göçmen karşıtı söylemlere destek verdi…Daha iyi anlatabilmek için… Şöyle somutlaştıralım… CHP Genel Başkanı… Bolu Belediye Başkanı… İP kaçkını Ümit Özdağ… Ve bazı İP’liler… ‘Aylan bebeklere ölüm’ dedi. Ve şimdi, bu sloganın sonuçlarını yaşamaya başladık. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaktığı kıvılcım, böylece bambaşka bir evreye geçmiş oldu. Hem ülkemizde misafir olacaksınız. Hem de buradaki insanlardan birisini öldüreceksiniz. Bu kabul edilebilir mi? İşte bu aşamadan sonra, Ankara Altındağ’daki Suriyelilere yönelik saldırı olayları başladı. Aylan bebeklere ağlarken Emirhanların cenazesini kaldırırken, misafirlerimize düşmanlık hisleri ile dolmuş isek… CHP’lilerin ve İP’lilerin bu sonuçta çok büyük sorumlulukları vardır.”

Karahasanoğlu, muhalefette siyaset yapan muhafazakâr olarak nitelediği Mustafa Yeneroğlu, Cihangir İslam, Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya’ya göçmen karşıtlığıyla ilgili “neredesiniz?” diye sordu.

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