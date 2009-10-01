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Kültür-Sanat

Karagöz, dünyanın kültür mirası oldu

"Karagöz Gölge Oyunu", "Aşıklık Geleneği" ve "Nevruz", UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alındı.

01 Ekim 2009 03:00

"Karagöz Gölge Oyunu", "Aşıklık Geleneği" ve "Nevruz", UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alındı.

UNESCO bünyesindeki "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi", Abu Dabi’de yapılan 4. olağan toplantısında, Türkiye tarafından sunulan "Aşıklık Geleneği" ve "Karagöz Gölge Oyunu" ile ilgili başvurular ile "Nevruz Kutlamaları" ile ilgili Türkiye’nin de ortak sunucusu olduğu başvuruyu kabul etti.

Bu karar sonucunda, anılan gelenekler, "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedildi. Daha önce de, Türkiye’nin önerisi üzerine "Meddah Hikayeleri" ve "Mevlevi Sema Ayini" listeye alınmıştı. "Somut Olmayan Kültürel Miras" terimi, sözlü gelenek ve anlatımlar; geleneksel müzik, tiyatro ve dans gibi gösteri sanatları; toplumsal tören, adet ve kutlamalar-şenlikler; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve geleneksel zanaatların oluşturduğu kültürel mirası tanımlıyor.

Sözlü ve somut olmayan kültürel mirasın korunması konusu 1970’li yıllardan bu yana UNESCO’nun gündeminde yer alıyor. Yıllar içinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiş, 1990’lı yılların sonlarından itibaren ise bu konuda bir uluslararası hukuki belge hazırlanması amacına odaklanıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kabul edildi.

Türkiye tarafından aday gösterilen "Meddah Hikayeleri" 2003, "Mevlevi Sema Ayini" ise 2005 yılında sözlü ve somut olmayan baş yapıtlar arasına alındı.

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