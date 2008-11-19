Karaelmas Üniversitesi ilk 30'a girdi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, bilimsel yayın sıralamasında, öğretim üyesi başına düşen yayın oranına göre 130 üniversite arasından ilk 30'a girdi.



ZKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "ZKÜ Öğretim Üyesi başına düşen yayın oranında Türkiye ortalamasının üzerinde başarı elde etti. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2007 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın oranını belirledi. Bilimsel yayın sıralamasında, öğretim üyesi başına düşen yayın oranına göre Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkiye ortalamasının üzerinde bir şekilde 130 üniversite arasında 30. sırada yer aldı. 1992 yılında kurulmasına rağmen genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu ile başarı basamaklarını azim ve kararlılıkla çıkan ZKÜ, 2008 yılındaki hedefini daha üst sıralarda yer almak olarak belirledi" denildi