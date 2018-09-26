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Yaşam

Karadeniz Sahil Yolu'nda 'büyükbaş' tedirginliği

Terme'de, bir grup büyükbaş hayvan yolun ortasında otladı

26 Eylül 2018 15:00

Samsun'un Terme ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasında yer alan yeşil alanda otlayan, zaman zaman karayoluna da inen başıboş büyükbaş hayvanlar, sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Terme ilçesi Dalbahçe Hacıoğlu mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu ortasındaki yeşil alanda başıboş otlayan ve zaman zaman karayoluna çıkarak ilerleyen büyükbaş hayvan sürüsü, karayolu güvenliğini tehlikeye düşürdü. 

Karayolundaki güzergah üzerinde yer alan yeşil alanın çevresinin korunaksız oluşu nedeniyle aniden yola giren hayvanlar olası kazalara davetiye çıkardı. Başıboş ineklerin, yol ortasında yarattığı tehlike üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

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