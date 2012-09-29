Karadeliğin en dıştaki bölgesi görüntülendi

Bilim insanları, ilk kez bir karadeliğin en dıştaki kenarına ait bölgesine ait bir görüntüyü oluşturmayı başardı. Ayrıca, maddenin, kara deliklerinin ‘geri dönüşü olmayan’ noktası olarak bilinen olay ufkuna (event horizon) ulaşmadan önceki görüntüsünü elde etti.



Gök bilimciler, karadeliğin dönüşü olmayan noktasına ilerleyen maddenin görüntüsünu sunan ilk çizimi elde etmelerinin yanı sıra, dev karadeliklerle etraflarındaki maddenin etkileşiminden doğan kozmik akımların kaynağını bulduklarını öne sürdü.

Her galaksinin merkezinde, bir dev karadeliğin yattığına inanılıyor. Boyutları değişebilen karadeliklerin etrafını, kozmik birçok parçacığın oluşturduğu ‘çöküntü çemberi’ çeviriyor. Bu çemberin içindeki parçacıklar, bir deliğe dökülmeden önce daireler çizen su gibi karedeliğin etrafında hareket ediyor.

Gök bilimciler, karadeliklerden uzayın boşluğuna yayılan çok büyük miktardaki kozmik parçacığın, karadeliğin manyetik alanıyla çöküntü çemberinin etkileşiminden kaynaklandığını düşünüyordu. Uzayın çok uzak noktalarına parçacık püskürtebilmelerinden dolayı, karadeliklerde oluşan bu akımların evrenin farklı köşelerindeki madde dağılımında önemli rol oynadığı düşünülüyordu.



Sanal teleskopla yeni bir keşif



Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ABD’nin Hawaii, California ve Arizona eyaletlerindeki dört farklı bölgeden teleskobu birbirine bağlayan gök bilimciler, çok güçlü bir ‘sanal teleskop’ oluşturmayı başardı.

Görsel teleskop, gök bilimcilerin Dünya’dan 50 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan M87 Galaksisi’nin merkezindeki karadeliği en net şekilde incelemelerini sağladı. Elde edilen görüntülerde, karadeliğin en dıştaki kenarına ait en detaylı çizim de ortaya çıkarıldı.

Araştırmalar sonucunda, karadelikten saçılan kozmik akımın, karadeliğin çapının 5.5 katı olduğu anlaşıldı. Kozmik akımın kaynağının ise karadeliğin merkezine en yakın olan, dolayısıyla en küçük çöküntü diskinin merkezi genişliğinde olduğu ifade edildi.

M87 Galaksisi’nin merkezindeki karadeliğin ve etrafındaki çöküntü diskinin birbirlerine çok yakın olduğu ve aynı yönde döndükleri de elde edilen bulgulardan bir tanesi. Bilim insanları, gelecekte yapılacak araştırmalarda daha fazla teleskopu birbirine bağlamayı ve daha ayrıntılı incelemeler gerçekleştirmeyi planlıyor.