Karaciğer nakli bekleyen annesi, eğitimi aksamasın diye "Donör olma" dedi; kep attı, ameliyat masasına yattı

İzmir'de siroz nedeniyle karaciğer nakli gereken annesi 53 yaşındaki Aysel Özduran'a donör olmak isteyen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gizem Özduran, annesinin mezuniyetini şart koşması üzerine önce diplomasını aldı, ardından ameliyat masasına yattı.

Sözcü'de yer alan habere göre; üniversiteyi bitirip, annesine yeni bir hayatın kapılarını açmanın mutluluğunu yaşayan Gizem Özduran, “Annemi donörü olmama, okulumu bitirme şartını yerine getirerek ikna edebildim. İyi ki de etmişim, artık sağlıklı bir karaciğeri var. Ben de dünyanın en mutlu evladıyım” dedi.

Geçen yıl temmuz ayına kadar ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan, karnında ve ayaklarında ödem oluşunca Menemen Devlet Hastanesi’ne başvuran 2 çocuk annesi Aysel Özduran, karaciğerinin iflas ettiğini öğrendi. Özduran’a, ‘otoimmün hepatit’ (Vücudun kendi bağışıklık sisteminin karaciğer hücrelerine saldırması ile oluşan ve sık görülmeyen bir hastalık) tanısı konuldu. Nedeni belirlenemeyen hastalık yüzünden karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Bu beklenmedik hastalık Aysel Özduran ile eşi Rıfat, oğlu İsmail ve kızı Gizem Özduran’ı şaşkına çevirdi.

Aysel Özduran, İzmir’de gastroenteroloji profesörünün takibine girerek siroz tedavisi görmeye başlarken, nakil kararı üzerine de İzmir Kent Hastanesi’ne başvurdu. Eşi ve çocukları gönüllü donör oldu, ancak tetkikler sonucunda eşi ve oğlu uygun bulunmadı. Tek uygun verici kızı Gizem olurken, anne Özduran kızının “Hemen ameliyat olalım” önerisini reddetti. Kadavradan bağış bekleyeceğini söyleyen anne Özduran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi kızının donörlüğünü, okulunu bitirip mezun olması halinde kabul edeceğini söyledi. Gizem eğitimini tamamladı, geçen 25 Mayıs’ta düzenlenen mezuniyet törenine katılıp kep attı, 31 Mayıs’ta son sınavını verip, İzmir’e döndü.

Başarılı operasyon

Annesinin şartını yerine getiren genç kız, 10 Haziran’da da annesiyle birlikte ameliyat masasına yattı. Gizem ve annesi Aysel Özduran, Doç. Dr. Murt Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Lakobadze’den oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından önce Gizem, ardından annesi Aysel Özduran taburcu oldu.

"İyi ki okulum 2 yıllıktı"

Donör olabileceği belli olduktan sonra, annesinin kendisinden organ almamak için bahaneler, şartlar ortaya attığını belirten Gizem Özduran şunları söyledi:

“Annem hep kadavra bekleyeceğini söylüyordu. Ama biliyoruz ki bağış çıkması bir mucize. Ben ısrar ettikçe o kaçtı, sonunda da bana mezun olma şartı getirdi. İyi ki de okulum iki yıllıktı, ikinci ve son sınıftaydım. 10 Haziran’da nakil gerçekleşti. Tüm endişelerim bitti, artık huzur doluyum. Dünyanın en mutlu insanı benim. Bu ay içinde dikey geçiş sınavına gireceğim. Eğitimimi lisans düzeyine çıkarıp uluslararası ilişkiler okuyacağım. O zaman mutluluğum katlanacak.”

Kızını ameliyat masasına yatırtmamak, belki kadavradan bağış çıkar umuduyla zaman kazanmak için şartlar ortaya koyan Aysel Özduran, “Kızımın ısrarı benim itirazlarım hep çarpıştı. Kazanan o oldu. Kızım bana ikinci bir hayat verdi. Ona bir şey olur diye çok korkmuştum. Çok şükür her şey çok yolunda gitti. Kızıma ve doktorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.