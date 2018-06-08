Karaciğer hastası Zeynep, karnesini evde aldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Zeynep Geçit (13) karne heyecanını eğitim gördüğü evinde yaşadı. 4\'üncü sınıf öğrencisi Zeynep\'in karnesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, evinde ziyaret ederek verdi.

Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşalan Mahallesi\'nde yaşayan 4\'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Geçit, 4 yıl önce karacieğer yetmezliği hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evinde eğitim gören Zeynep, bugün karne heyecanı yaşadı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Geçit ailesini ziyaret ederek, öğrenciye karnesini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Geçit ailesi, kızlarına ders anlatan öğretmenleri ve karne gününde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Öztürk\'e teşekkür etti. Geçit\'e çeşitli hediyeler veren Kaymakam Öztürk, babası Ertan ve annesi Nurcan Geçit ile bir süre sohbet etti.



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