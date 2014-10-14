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Karabulut ailesinin avukatı: Cem'in intiharı görüntüde çok net

Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili kamera görüntülerini inceleyen Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 'İntiharın vuku bulduğu görüntüde açıkça ortada' dedi

14 Ekim 2014 13:20

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu’nun kaldığı Silivri Cezaevi'nde intihar etmesinin ardından Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olay yeri inceleme görüntülerini talep etmişti. Avukat Epözdemir, “Müvekkillerimizde şüphe oluştu” diyerek ailenin talebi üzerine Silivri Başsavcısı Lütfi Dursun ile görüştü.

 

'İntiharın vuku bulduğu açıkça ortada'

 

Gökay Usanmaz'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan Epözdemir intihar olayının görüntüleriyle ilgili olarak hem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı’yla hem de soruşturma savcısı Tuğba Hanım’la görüştüklerini belirtti. Epözdemir, "Birincisi kamera kayıtları çalışıyor. İkincisi başsavcı bizatihi olay yerine adli tıp uzmanı götürmüş. Kendisi de öğle saatlerine kadar bu sürece nezaret etmiş. Kalınca kitap poşeti diye tabir edilen bir poşetin üzerinden 3 defa çamaşır ipini dolamak suretiyle 2 defa da düğümleyip sıkmak suretiyle bu intiharın vuku bulduğu, ilk izlenimlerin bu yönde olduğu açıkça beyan edildi" açıklamalarında bulundu.

 

'Adaletin tecellisi için böyle bir başvuru yaptık'

 

Epözdemir, olay yeri incelemesinin 6 saat sürdüğünü ifade ederek, “Tırnaklar ve DNA incelemesine kadar hepsi savcılık makamı tarafından yapılıyor ve tamamı görüntü ve kayıt altına alınmış. O kayıt ve görüntülerde hükümlü Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği çok net. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık” dedi. Epözdemir, görüntü ve kayıtların kendilerine verilmesini, bu talep kabul görmezse başsavcılık nezaretinde inceleme yapmalarına müsaade edilmesine dair talep sunduklarını söyledi. Başsavcının bunu değerlendireceğini söyleyen Epözdemir, “Ailenin talebi, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecellisi için böyle bir başvuru yaptık” diye konuştu.

 

 

 

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