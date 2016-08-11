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Yaşam

Karabük'te balık avlamaya giden iki kişi ayı saldırısına uğradı

"Arkadaşlarımız vurmasaydı ayı bizi öldürecekti"

11 Ağustos 2016 12:01

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balık tutmaya giden iki kişi ayı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Cevat Uysal ve Ahmet Avcı, yaşadıkları tehlikeyi anlattı.

Cevat Uysal, ayının ilk önce arkasından gelen 6 yaşındaki arkadaşının oğluna saldırmak istediğini, kendisinin araya girerek bunu engellediğini söyledi.

Ayının, ayağından yakaladığını belirten Uysal, "Ellerimle ayırmaya çalıştım. Ahmet ağabey baltayla vurunca ayı beni bırakıp ona döndü. Ayağa kalkar kalkmaz yere düştüm. Arkadaşlarımız vurmasaydı ayı bizi öldürecekti." dedi.

"Bundan sonra 'Balık altın oldu' deseler yine de gitmem" diyen Uysal, "Bacağımda kaslar parçalanmış. Sağ bacağımda kaval kemiğinde parçalı kırık var. Her sene balık tutmaya gittiğimiz yerdi. Bu zamana kadar hiç ayı görmemiştik." diye konuştu.

Ahmet Avcı da hayatında ilk defa balık tutmaya gittiğini belirterek, ayının bir süre kendilerini takip ettiğini düşündüklerini ifade etti.

Arkadaşları vurmamış olsaydı ayının kendisini öldüreceğini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Durduğumuz dere kenarında ayı Cevat Uysal'ın üzerine atlayarak yıktı. Onu öldürüyordu. Elimdeki küçük baltayla aynın sırtına vurdum ama bırakmadı. Baltayı ayının sırtına saplayınca bana döndü, beni altına aldı. Elimi, bacağımı çeneledi. Başımda yara var. Bacağımı parçaladı. Arkadaşlarımız av tüfeğiyle ayıyı vurdu. Eğer vurmasalardı ayı beni öldürecekti."

Safranbolu'nun Karapınar köyü yakınlarında bulunan Sırçalı Kanyonu'na 6 kişilik grupla balık tutmaya giden Ahmet Avcı (42) ve Cevat Uysal (25), ayı saldırısına uğramış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal'ın, ayıya açılan ateş sırasında ayağından vurulduğu anlaşılmıştı.

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