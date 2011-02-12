Karabüklü 169 işçinin 'işe dönüş' zaferi

T24 - KARDEMİR AŞ'de işten çıkartılan işçilerden 169 işçinin işe iadesine karar verildi. Diğer 99 işçinin kaderi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.



Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de işten çıkartılan işçilerin avukatı Mustafa Koç, yazılı açıklamasında, çeşitli bahanelerle fabrikada işten çıkarılan 268 işçinin Karabük İş Mahkemesine dava açtığını hatırlattı.



Avukat Mustafa Koç, duruşmalar sonucu 169 kişinin işe iadesine karar verildiğini söyledi.



İşçilerden 99'unun ise duruşmasının 18 ve 28 Şubat tarihinde görüleceğini anlatan Koç, şöyle konuştu:



''Mahkeme heyeti, iş akit fesihlerinin tamamının sendikal nedenlerden olduğuna hükmederek işe iade kararı vermiştir. Muhtemelen geri kalan arkadaşların da kararı bu doğrultuda çıkacaktır.



Yerel mahkeme kararlarının Yargıtayda onanmasının ardından, KARDEMİR yönetiminin işçilere toplumsal huzuru da göz önüne alarak işbaşı yaptıracağını umut ediyoruz.''





