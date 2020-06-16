Karabük Belediye Başkanı'ndan uyarı: Koronavirüs işini hafife alıyoruz, bu durumdan büyük yara alabiliriz

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte artan Koronavirüs vakalarına ilişkin olarak, tehlike çanlarının çaldığını belirterek, "Bizim birilerinin talimatını beklemeden, izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından bazı kentlerde koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Bu illerden biri olan Karabük'te de Belediye Başkanı Rafet Vergili, önemli uyarılarda bulundu.



Kent için tehlike çanlarının çaldığını söyleyen Vergili, vatandaşların talimat beklemeden sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

"Karabük'te çok büyük yara alabiliriz"

Koronavirüs'ün hafife alındığını ifade eden Vergili, "Hafta sonları arabayla Karabük'te dolaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla biz Koronavirüs işini çok hafife alıyoruz. Dünyaya bu hastalığın bir kişiden yayıldığına kimse inanmıyor. Dünyada hastalık sayısı 7,5 milyonu geçmiş. Ölüm sayısı 400 binlere yaklaşıyor. Seyir böyle devam ederse ölüm vakası 1 milyonu geçecek.



Karabük'teki hasta sayısı hiç yabana atılacak bir olay değil. Dünyaya baktığımızda tedavi oranının çok yüksek olduğu iki ülke mevcut. Bunlardan birisi Almanya diğeri ise Türkiye. Diğer ülkeler bizim kadar neden başarılı olamadı bunu da bilemiyorum. Bununla ilgili bir vurdumduymazlık devam ediyor. Karabük'te bu durumdan çok büyük yara da alabiliriz.



Bunu çok hafif de atlatabiliriz. İkisi de bizim elimizde. Karabük'ün yaşlı nüfusu çok fazla. Biz bu işi önemsemeliyiz. Önemsersek bu işi hafif atlatmak için elimizde çok büyük bir şans var. Bu şans Karabük'te yaşayan çok büyük emekli kesimdir. Bu büyük emekli kesim olarak kendimiz bir izolasyon uygularsak ben inanıyorum ki bir aya kadar tekrardan bu hastalığı önleyebiliriz" diye konuştu.

"Kurban Bayramı rahat geçmeyecek"

Kurban Bayramı'nın da rahat geçmeyeceğini vurgulayan Vergili, "Benim gördüğüm Karabük'te sosyal mesafe kuralları bitmiş ve Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor. Bizim birilerinin talimatını beklemeden, zorlamalarını beklemeden izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bir de bu hastalığı cüzzamlı statüsünden çıkarmamız gerekiyor. Koronavirüs'e yakalanmış biri sanki AIDS'e yakalanmış gibi bakılıyor. Böyle bir şey var mı? Bu çağımızın felaketi ve bu hastalıktan ölen kişi felaketzede" diye konuştu.