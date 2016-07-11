Karabiberli dondurma ister misiniz?

Kim dondurmasında karabiber ister? Ya da fındık parçalı, etrafına Hint tatlısı laddu sarılmış dondurmaya ne dersiniz?

Ağzınız sulanmıyor ya da suratınız buruşmuyorsa, betel yaprağıyla sarılmış, gümüş varakla kaplanmış baharatlı dondurma nasıl olur?

Veya dondurmanıza taze zencefil ya da kakule koymasına ne dersiniz?

Yemek yazarı Marryam H Reshii, "Dünyanın başka herhangi bir yerinde bunlar kulağa delice gelebilir ama eyaletimiz Gucerat'ın dondurmalarıyla ünlü olmasının nedeni bu malzemeler" diyor.

Gucerat Hindistan'ın dondurma bölgesi. Devletin kazancının yüzde 12'si, yaklaşık 1,3 milyar dolar, dondurma satışlarından geliyor. Bölgedeki büyük küçük 50 dondurma üreticisi için işler oldukça yoğun.

Hindistan'ın en eski dondurma fabrikaları bu bölgede bulunuyor. Bölgedeki en büyük fabrikalardan biri olan Vadilal 1907'de ev yapımı dondurmaları şişelerle ithal etmeye başlamıştı.

Başka bir büyük dondurmacı olan Havmor ise girişimci bir Pencaplı göçmen tarafından 1944'te Pakistan'da açıldı.

Guceratlıların tatlı yemeyi sevmesi ve yemekte yeniliklere açık olması, ayrıca yazların uzun ve sıcak, sütün kaliteli ve elektriğin bol olması da duruma katkı sağlıyor.

Vadilal'in başkanı Rajesh Gandhi gibi bazı Guceratlılar ise alkol yasak olduğu için 'milkshake' içmeyi tercih ediyorlar.

Dondurma Guceratlılar için bir gelenek, her yemekten sonra yeniyor. Reshii, "Dondurma bu bölgenin insanları için bir takıntı. Guceratlıların aklında özel bir yeri var" diyor.

Gucerat'ın en büyük şehri olan Ahmedabad'ta bir sürü yeni çeşit dondurma icat edildi.

Jamaika vodkalı dondurmalar yapıyor, Japonya deniz ürünlü dondurmalarla insanları şaşırtıyor, vejetaryen Gucerat ise peynir, yer fıstığı, kırmızıbiber, yeşil çay yapraklarıyla yaratıcılıkta bu ülkelerden geri kalmıyor.

Dondurmalar kakule veya pul biberlerle tatlandırılıyor. Buzlu dondurmalara zencefil konuluyor, kırmızı pul biber ise vanilyalı dondurmaya ekleniyor. Dondurmalara ayrıca ithal edilen çikolatalar ve fındık fıstık da konuyor.

Ayrıca reçelleştirilmiş gül yapraklarıyla da dondurma yapılıyor. Başka bir tatlı çeşidi de mango ve şekerli konsantre sütten yapılan barfi dondurması. Bir Havmor efsanesine göre eski ABD başbakanı Bill Clinton yıllar önce yaptığı ziyarette barfiyi çok sevmiş.

Çocuklar için de çikolatalı sağlık içeceklerinden lolipoplar yapılıyor.

Uzun yıllardır alkol yasağı olmasına rağmen viski aromalı bir dondurma bile satmaya çalıştılar. Bazı tarifler işe yarıyor, fakat bazen başarısız olabiliyorlar.

Havmor'un yönetim müdürü Ankit Chona, "Hiçbir şey bizi sürekli yeni tarifler denemekten alıkoyamaz" diyor. Havmor dondurmalarının müşterileri o kadar talepkar ki, firma her gün 200 bin litrelik ve 160 çeşit dondurma yapıyor.

Dondurma çılgınlığı sayesinde lezzet yarışmaları bile düzenlenmiş. Geçen yıl Havmor bir radyo istasyonuyla anlaşıp yarışma düzenleyince 10 bin yeni tarif önerisi gelmiş.

Bu önerilerden bazıları oldukça garip, mesela körili dondurma ve nohutlu dondurma gibi. Havmor seçtiği beş kulağa lezzetli gelen çeşidi üretmiş.

Yemek yazarı Anil Mulchandani, "Dondurma Gucerat kültürünün bir parçası. Her ailenin evinde her zaman dondurma bulunur. Aile toplantılarının ve kutlamaların vazgeçilmezidir" diyor.

Gucerat'ta dondurma üretimi ev sanayiinin önemli bir parçası. Ahmedabad'da yüzden fazla dondurma dükkanı var, ev yapımı dondurmalar revaçta.

Neruben Desai neredeyse otuz yıl önce eşi işsiz kaldığında evde dondurma yapmaya başlamış. Yaşlı çift her gün 24 çeşit 80 litrelik dondurmayı satmayı başarıyor.

Evde yaptıkları dondurmaların ilginç çeşitleri var; haşhaş, rezene, hurma ve gül gibi.

Müşterilerine ücretsiz deneme hakkı sunan çiftin verandası anında müşteriyle doluyor. Desai "Kocamla ben dondurmayı çok seviyoruz. Ünümüz ağızdan ağıza dolaştı" diyor.

Shankar Samnani de 1956'da okuldan ayrılıp dondurma satmaya başlamış.

Şimdi oğlu Arun ve çalışanları 20 çeşit dondurma yapıyor ve şehrin en zengin adamı Mukesh Ambani'nin ev partilerine, Bollywood yıldızlarına servis yapıyor.

Dondurmayı satmak için sadece bir satış arabası kullanıyorlar. Partilerde ise Samnani ve oğlu Bhagyesh misafirler için renkli tezgahlar kuruyorlar.

Samnani "İnsanlar hep yeni çeşit dondurmalar istiyor. Dondurmaya bayılıyorlar" diyor.

Buna şüphe yok. Ahmedabad'daki yemek pazarına giderseniz gece yarısı insanlar en sevdikleri atıştırmalıkları arıyor oluyorlar.

Her yemeğin sonunda çoğu insan kendini bir dondurma dükkanının önünde buluyor.

Tapan Patel "Dondurmasız gündüzüm gecem geçmez"' diyor.

Yakınlarımızda oturan bir kadın köpeğine Spitz marka vanilyalı dondurma yediriyor. Hayat güzel...