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Karaaslan'ın Twitter hesabının hacklenip hacklenmediği nasıl anlaşılır?

Bilişim avukatı Ersoy Akdemir: O tweet atıldığında Twitter'a hangi IP'den girildiği öğrenilebilir

19 Haziran 2015 16:41

Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan’ın tepki çeken, üzerinde “Sıcak diye orucu bozmayın burası daha sıcak. K. Atatürk” yazan fotoğraflı paylaşımının yankıları sürüyor. Karaaslan, hesabının ele geçirildiğini ve  böyle bir tweetin atıldığını savunuyor.

Hürriyet gazetesinden Selim Öztürk'ün haberine göre, Karaaslan'ın sosyal medya hesabının ele geçirildiği yönünde savunması üzerine Bilişim Avukatı Ersoy Akdemir, iletişime geçilecek tek yetkili mercinin Twitter olduğunu kaydetti. Akdemir,  "Twitter'la yazışma yapılmalı. Twitter kayıtları tuttuğu için onlarla irtibata geçilmeli. O tweet atıldığında Twitter'a hangi IP'den girildiği öğrenilebilir" dedi. 

VPN servislerinin Twitter'ı yanıltabileceğine dikkat çeken Akdemir, farklı proxy sunucularının IP'leri gizleyebileceğine dikkat çekildi.

 

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