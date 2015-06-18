Atatürk'ü cehennemde gösteren müdürden savunma: Hesabım ele geçirildi, ben paylaşmadım

Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan’ın Mustafa Kemal Atatürk'ü cehennemde gösteren paylaşımına inceleme başlatıldı. DHA’nın haberine göre; Karaaslan, yaptığı açıklamada, "Twitter hesabım olmadığı gibi Facebook hesabımı da sürekli kullanmıyor ve paylaşımda bulunmuyorum. Bu talihsiz durum bilgim dışındadır ve 35 yıllık devlet çalışanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında böyle bir paylaşımda bulunmam söz konusu bile değildir" ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemenin sonuçlarının Bursa Valiliği’ne iletildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necdet Sezer, “Bakanlığımıza ve valiliğimize gerekli bilgileri verdik. Mağdur arkadaşımız, savunmasında hesabının ele geçirildiğini beyan etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatırken Bursa Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen uygunsuz paylaşım ile ilgili olarak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun araştırılarak incelenmesi amacıyla iki adet müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.