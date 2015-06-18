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İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden 'Atatürk'ü cehennemde gösteren' Ramazan paylaşımı

'Sıcak diye orucu bozmayın, burası daha sıcak'

18 Haziran 2015 15:11

Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal paylaşım sitelerinde üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu “Sıcak diye orucu bozmayın, burası daha sıcak- K. Atatürk" yazılı bir mesajı takipçileriyle paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan’ın Atatürk’ü cehennemdeymiş gibi gösteren bu paylaşımına Bursa Eğitim-İş Şube Başkanı Özkan Rona, “Bu ülkenin kurucu önderine karşı yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Bursa Valisi’ni bu alçakça paylaşımı yapan sosyal medya hesaplarından daha öncede Atatürk ve İsmet İnönü’ne hakaret içeren paylaşımlarda bulanan söz konusu şube müdürünü derhal görevden almasını bekliyoruz. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaz ve hukuki tüm girişimlerde bulanacağız" ifadelerini kullandı. 

Mustafa Karaaslan'ın paylaşımı şöyle: 

 

 

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