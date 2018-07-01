Karaaslan: Şehircilikte yeni dönem başlıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye\'de şehircilikte de dev projelerin hızla hayata geçeceği yeni bir dönem başladığını söyledi.

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler Beyannamesi’nin şehircilikte yeni vizyonun temel metni olduğunu söyledi. Karaaslan, yeni dönemde, ekonomiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya her alanda yeni atılımlarla şahlanışını yaşayacak Türkiye\'de şehircilikte de dev projelerin hızla hayata geçeceği yeni bir dönemin başladığını belirtti. Karaaslan, \"Şehirlerimizi fiziksel mekanların birlikteliğinden ziyade yeşil açık alanlarıyla insanı merkeze alan, ruhu olan mekanları öne çıkaran bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bugüne gelinen süreçte geçmişin derin, içinden çıkılması zor sorunlarından gündemimize şehirlerimizin silueti, kent estetiği gibi konuların girmiş olması şehircilik alanındaki yeni ve güçlü bakış açımızın en önemli göstergelerinden biridir. Yeni dönemde şehirlerimizin kimliğine, tarihine, coğrafyasına, topografyasına uygun, şehirlilerin beklentileri ile gelişen, mimarlarımızın özgün tasarımıyla şekillenen kimlikli ve özgün şehir anlayışını hakim kılacağız\" dedi.

‘ŞEHİRLERİMİZ GÜÇLENİRSE TÜRKİYE GÜÇLENİR’

Ak Parti hükümetlerinin odağına insan ve çevreyi alan, kültür ve sanatın vazgeçilmez unsurlar olduğu, sağlıklı ve güvenli şehirler hedefi doğrultusunda bugüne kadar çok önemli adımlar attığını dile getiren Karaaslan, \"Yeni dönemde kucaklayıcı ve kuşatıcı, sosyal dokunun korunduğu, kimlikli, insanlarımızın her ihtiyacını kolaylıkla karşılayabildiği, erişilebilir, yaşayanlarına huzur veren, sağlıklı, temiz ve güvenli şehirlerimizle şehircilik alanındaki güçlü iddiamızı hayata geçireceğiz. Çünkü inanıyoruz ki şehirlerimiz güçlenirse Türkiye güçlenir” diye konuştu.

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