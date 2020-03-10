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Kültür-Sanat

Kara Şövalye evreninin Bruce Wayne'i, yeni Thor filminin kötü karakteri olacak

Christian Bale'in 'Thor: Love and Thunder'da rol alacağı doğrulandı

10 Mart 2020 11:23

T24 Dış haberler

Marvel sinematik evreninde geçen ve Thor'un hikayesini anlatan filmlerin dördüncüsü olacak 'Love and Thunder'da kötü karakteri Christian Bale'in canlandıracağı doğrulandı.

Süper kahraman filmlerinin hayranlarının yakından tanıyacağı Bale, daha önce Kara Şövalye üçlemesinde Bruce Wayne'i, yani Batman'i canlandırmıştı. 

Seride Valkyrie karakterini canlandıran Tessa Thompson, iddiaları doğrulayarak, "Kötü karakteri Christian Bale oynayacak. Bu muhteşem olacak" dedi. 

Thompson, Bale'in oynayacağı rolle ilgili olarak henüz daha fazlasını paylaşamayacağını ifade etti.

Thor: Love and Thunder'ın 2021'in Kasım ayında vizyona gireceği açıklandı. Yıldırım tanrısını bir kez daha Chris Hemsworth canlandırırken, Natalie Portman da Jane Foster rolünü üstlenecek.

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