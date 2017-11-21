'Kara Sevda' Uluslararası Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi oldu

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın, senaristliğini ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın üstlendiği Kara Sevda dizisi haziran ayındaki finalinin ardından uluslararası kulvarda ses getirdi. Milyonlarca izleyiciye sahip dizi, uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Dizi dalında ödüle aday gösterildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin de özel ödül aldığı Uluslararası Emmy Ödülleri’nin bu yıl 45’incisi gerçekleşti.

Emmy Ödülleri’nde, kendi kategorisinde Brezilya ve Kanadalı rakiplerini geride bırakarak ödülüne kavuşan Kara Sevda’nın ödülünü dizinin yönetmeni Hilal Saral, senaristlerinden Burcu Görgün Toptaş ve Ay Yapım’ın CEO’su Kerem Çatay aldı.

2016 yılında 11’incisi gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nden ‘Jüri Özel Ödülü’ ile dönen ve Türkiye’de de pek çok önemli kurum ve üniversite tarafından ‘Yılın En İyileri’ arasında gösterilen dizi, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den finalist olan ilk ve tek yapımdı.

Finalinin ardından dünya çapında yorum yağmuruna tutulan ve devam etmesi için imza kampanyası başlatılan ‘Kara Sevda’, Yunanistan, Ortadoğu ülkeleri, Uruguay, Şili, Arjantin, Peru ve pek çok ülkede izleyicilerle buluşuyor.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı ve CEO’su Bruce L. Paisner’in, “Her yıl dünya çapındaki televizyon sektörü Uluslararası Emmy global sahnesinde hatırlanmak için yarışıyor. Adayları olağanüstü başarılarından; yaratıcılıkları ve yetenekleriyle dünya çapındaki izleyicilere ilham olmalarından ötürü tebrik ediyoruz” açıklamasıyla önemine değindiği Uluslararası Emmy Ödülleri, 20 Kasım’da New York’ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Emmy Ödülleri nedir?

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçtiği ödül törenidir.