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Medya

Kara Sevda, Diriliş Ertuğrul; reyting yarışında zirve hangi dizinin?

Ahmet Hakan ile Ana Haber, 14. sırada yer aldı

09 Şubat 2017 19:11

Reytinglerde 8 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen yapımların sıralaması belli oldu. 

Total'de, TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi birinci sıradaki yerini korurken, ikinci sırada yine "Diriliş Ertuğrul Özet" yer aldı. Star TV'de ekranlara gelen "Kara Sevda" dizisi ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda ilk iki sıra değişmezken, üçüncü sırayı bir dizi yerine "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber" aldı.

Total'deki Ana haber bültenleri arasındaki reyting yarışını ise, "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber" kazandı. Listede beşinci sırada yer alan "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber"i yedinci sıradaki "Show Ana Haber" takip etti. "ATV Ana Haber"in sekizinci sıraya yerleştiği listeye "Ahmet Hakan'la Ana Haber" on dördüncü sıradan girdi.

8 şubat 2017 tarihli reyting listesinde ilk 20 şöyle:

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