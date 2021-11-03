Kara para aklama iddiaları sonrası Twitch'ten Türkiye açıklaması

Twitch, Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada 150 kişiye karşı eylül ayında harekete geçildiği bilgisini paylaştı.

Dünyanın en büyük e-spor ve oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya bir açıklama yapan Twitch, eylül ayında 150 kullanıcının para kazanma araçlarını su istimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

150 kullanıcı

Sözcü, "Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik" dedi.

Açıklamada aynı zamanda dolandırıcılık mağduru olan herkesin şirkete ulaşması gerektiği kaydedilirken yerel kanunları ya da Twitch kurallarını ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için sürekli çalışıldığı vurgulandı.