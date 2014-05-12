Kara Kuvvetleri'ne nanoteknolojik bot

Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yaklaşık 1 yıl süren Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen nanoteknoloji ürünü askeri kamuflajla uyumlu haki renkli bot, deneme sürecine alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde siyah botun kaldırılarak bu renkte bot kullanımına geçilmesi planlanıyor.

İkmal Maliye Okulu Muharebe Laboratuvarı Destek Grup Başkanı İkmal Yarbay Tamer Gökdemir, Kara Kuvvetleri Komutanlığını geliştirme amacıyla üniversite ve şirketlerin Ar-Ge birimleriyle koordineli çalıştıklarını, yabancı ordularda kullanılan malzemeleri incelediklerini aktardı.

Radikal'de yer alan habere göre, "Askerin yediği yemek, giydiği kıyafet, barındığı çadır ve yürütülen eğitim faaliyetlerini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diyen Yarbay Gökdemir, İkmal Maliye Okulu'nda mevcut sahra ünitelerinin modernizasyonu kapsamında, modern dünya ordularında olduğu gibi konteynere monte yeni nesil sahra ünitelerinin tasarım ve kullanım çalışmalarının da tamamlandığını, tedarik planlarına alındığını ifade etti.

Bunun gibi pek çok yeniliğe imza atıldığını dile getiren Tamer Gökdemir, şöyle dedi:

"Gelişen teknolojinin ışığında Kara Kuvvetleri'nin kullandığı botlarda da ciddi atılım yapmaktayız. Halen kullandığımız ayakkabı, gore-tex astarlı bir bot. Bu botun özelliği soğuk iklim koşullarına uyumlu olmasıdır. Gelişen teknolojiyle beraber botların hava alma ve teri dışarı verme konusunda gelişmeler oldu. Bununla uyumlu bir bot geliştirdik. Bu bot dışarıya hava verebiliyor, hiçbir şekilde suyu almıyor, antibakteriyel özelliği, kaymama özelliği var. Yumuşak ve burnunda düşmelere karşı ayak parmaklarını koruyan bir sistem var. Topuk kısmında da destek sistemi var. Personel arazide gezerken gayet rahat şekilde, dört mevsim, dünyanın en iyi botunu giyerek dolaşabiliyor."

İlk etapta deneme amaçlı 50 bin çift bot üretildiğini ve birliklerde kullanılmaya başlandığını ifade eden Gökdemir, geri bildirimler alındıktan sonra kullanımına devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini ya da öneriler doğrultusunda ayakkabının son şeklini alacağını belirtti.

Renk seçimi, Türkiye coğrafyası dikkate alınarak dizayn edilen nanoteknoloji ürünün, kamuflajla uyumlu olarak yapıldığını anlatan Yarbay Gökdemir, "Doğada siyah renk aslında yoktur. Doğadaki renklerin içinde üzerimizdeki kamuflajı incelerseniz kahverengi, bej ve yeşil renkleri var. Bu renklere en yakın, uyum sağlayacak haki renk olduğunu yaptığımız çalışmalar sonucunda belirledik" diye konuştu. Gökdemir, deri olması nedeniyle haki renkli botun da boyaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Başka ülkelerdeki ordularda da benzer renk bot kullanıldığını ifade eden Gökdemir, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde bu renkte bot kullanımına geçilmesinin planlandığını kaydetti.