Kara Harp Okulu'nun imamı olduğu iddia edilen Tarık Toros: Genelkurmay Başkanı'ndan başka subay adı bilmem

Koza İpek Grubu’na kayyum atanmasıyla Bugün TV Genel Yayın Yönetmenliği koltuğundan ayrılan Tarık Toros, gözaltına alındığı ve TSK’nın Kara Harp Okulu imamı olduğuna dair iddialara, Twitter hesabından yanıt verdi. Yurtdışına ailesiyle birlikte 4 ay önce yerleşmeye karar verdiğini belirten Toros, Kara Harp Okulu imamı olduğu iddiasına ilişkin ise, “Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir subayın adını bilmem” dedi.

Tarık Toros’un tweetleri şöyle:

1- Çarşaf çarşaf haberler.. Bir senaryo yazmışlar, hazır yurt dışına yerleştim diye tüm boşluklara adımı yazıyorlar.

2- Benim yurt dışına çıkış tarihim 10 Mart 2016, yani tam dört ay önce. O tarihte hakkımda yürüyen hiçbir soruşturma yoktu.

3- Atatürk Havalimanı pasaport polisinden geçmişim. Emniyet elinizde, kamera kayıtları orada. Açın bakın, işinizi size ben mi öğreteceğim.

4- Saklanmadım, gizlenmedim. Herkes gibi her şeyim takipte; banka, sağlık, havayolu, otel, telefon, e-mail trafiği, hepsi fişleniyor malum.

5- “Gözaltına alınacağını öğrendi 3-4 gün önce yurt dışına çıktı” diye yazan Hürriyet’e yakışıyor mu? İki satır söz hakkı kullandırmıyorlar.

6- Hürriyet gazetesi, "Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri"ni duvarına asmış, bakan, uygulayan yok. Andıç olayını bilirsiniz.. o hesap..

7- 28 Şubat sürecinde Şemdin Sakık’ın olmayan ifadesiyle Mehmet Ali Birand’ları, Cengiz Çandar’ları, Mahir Kaynak’ları andıçlayan Hürriyet…

8- Andıç’la Akın Birdal’ın ofisinde kurşunlanmasına neden olan Hürriyet'teki o kafa, aynen bugün de gazetede hüküm sürüyor, ne yazık ki..

9- Şimdi, en yakınlarımın bile benden şüphe etmesine çalışıyorlar. Gazeteciliğimizin altını boşaltmayı amaçlayan şeytani bir kurgu bu!

10- Tutuklanmamı isteyen İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato. Avukatlardan esirgenen bilgiler, yandaş basına detaylı sızdırılmış!

11- Kara Harp Okulu imamıymışım (!) TSK’daki terfileri belirlemişmişim (!) Yahu, Genelkurmay Başkanı dışında hiçbir subayın adını bilmem.

12- Herhangi bir askerle, telefonla ya da yüzyüze görüşmüşlüğüm, dolaylı irtibatım dahi yoktur. Müddei, iddiasını ispatla mükellef..

13- Darbe soruşturmalarında gazete ve ajanslara bilgi, belgeleri ben servis etmişmişim. Sayın Savcı Okan Bato, delil göstermek zorundasınız!

14- Savcı Okan Bato; Öyle çamur at, izi kalsın olmaz. Kime, neyi, ne zaman, nasıl, nerede servis etmişim? Nerede gizli toplantı yapmışım?

15- Bir hukuk adamı, olmayan suçu üretmez, üretemez! Olan suçu araştırır, titiz çalışarak delillendirir! İşinizi ben mi öğreteceğim?

16- Savcı Okan Bato, yaptığı kurguya delil göstermek zorunda. Bunu yapmazsa tüm hukuki haklarımı yedi cihanda arayacağım ve hesap soracağım!

17- Masalınızda benim adım çok küçük kalır. Biz ailecek, bir yıl kadar önce yurtdışında yaşama, çocuklarımızı orada okutma kararı aldık.

18- Ailemizi geçindirmek için el mi açsaydık? Neticede vize, pasaport vs.. Mart ayında çocuklarımızla yeni bir hayata yelken açtık.

19- Savcı Bato; Ayıptır tüm işlemler gözünüzün önünde. Yıllarca her şeyini didik didik et, bir şey bulama. Koca “TSK İmamı”nı elden kaçır(!)

20- Bir kara listeleri var, belli ki.. Şimdi boşluk doldurmaca, adam asmaca oynuyorlar. Çocuk musunuz arkadaş!